El atípico año de Libertad, con más derrotas que victorias

Acostumbrado a jornadas victoriosas y conquista de campeonatos, Libertad atraviesa por un complicado presente deportivo, que daña su imagen, sobre todo en el contexto internacional, por sus tres derrotas consecutivas sufridas en la Copa Libertadores 2026, contra Universidad Central de Venezuela (visitante), Rosario Central e Independiente del Valle (de local).

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En el certamen Apertura, la marca repollera es de 7 victorias, 3 empates y 8 caídas, por lo que sumando el máximo evento de la Conmebol a nivel de clubes, su registro sobre el cierre del cuarto mes del año es de 7 triunfos, 3 igualdades y 11 descalabros.

El inicio negativo de la temporada desencadenó en la salida del entrenador Francisco “Chiqui” Arce y la conformación de un staff local, encabezado por Juan Eduardo Samudio, quien tiene como auxiliares a Sergio Aquino y Cristian Riveros.

Como el “Mágico” Samudio no cuenta con licencia de la Conmebol (en proceso), los partidos de Libertadores serán dirigidos por “Patito” Aquino, que sí está en regla.

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El Guma perdió el martes en casa contra Independiente del Valle por 3-0, se encuentra último en su grupo, prácticamente sin posibilidades de pelear la clasificación a octavos de final.

El camino más cercano para salvar el calendario internacional es pelear por la tercera posición y así tratar de ingresar a la Copa Sudamericana, que también otorga ingresos económicos, aunque menores.

Por la decimonovena fecha del campeonato doméstico, Libertad enfrentará el viernes a San Lorenzo, en La Huerta, a las 20:00.