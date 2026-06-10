Libertad se mueve en el mercado de pases

Luego de un primer semestre para el olvido, que comprende seis derrotas consecutivas en la Copa Libertadores, Libertad rearma el plantel que estará a cargo del entrenador Nelson Haedo Valdez.

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Medios argentinos anunciado el paso del defensor central Saúl Savín Salcedo (28 años) de Newell’s Old Boys de Rosario al más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI.

El defensor capiateño, formado en Olimpia y con pasado en el también argentino Huracán, podría transformarse por su jerarquía en un verdadero refuerzo para el Guma, dependiendo lógicamente de su rendimiento.

El club del capitalino barrio Las Mercedes pretende armar una plantilla fuerza, capaz de lograr el título del torneo Clausura, que arranca el 24 de julio, y la Copa Paraguay, que se encuentra en pleno desarrollo.

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Las negociaciones para la incorporación de un experimentado jugador, que milita en un puesto sensible y que se encuentra en Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo con la Albirroja, están bien encaminadas.

Además, las autoridades repolleras, encabezadas por el Dr. Rubén Di Tore, gestionan la llegada de un par de extranjeros, además del volante argentino-palestino Agustín Manzur (25), de Guaraní.

La primera salida confirmada es la de Hugo Javier Martínez. La siguiente sería el lateral Iván “Súper” Ramírez, pretendido por el Cacique del barrio Pinozá, que también contaría con el concurso de Marcelo Fernández, como parte de la presencia del mediocampista de la selección de Palestina en La Huerta.