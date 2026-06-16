Libertad anuncia el fichaje del argentino Nicolás Freire

Libertad anunció la incorporación del defensor argentino Nicolás Omar Freire, de 32 años, procedente de Independiente de Avellaneda. Con apenas tres partidos en el primer semestre, llega para aportar recorrido internacional y competencia en la última línea, para el equipo que desde el segundo semestre tendrá el comando de Nelson Haedo Valdez.

El club hizo oficial la llegada del zaguero argentino a través de sus canales digitales con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenido a la Huerta, Nico! Freire se suma a la familia gumarela”, según la publicación difundida por la institución, confirmando a su primera incorporación de cara al torneo Clausura y la Copa Paraguay, que son las únicas dos competencias que tendrá el repollero en la segunda mitad del año.

El nacido en Santa Lucía arriba desde Independiente de Avellaneda, donde tuvo escasa participación durante el primer tramo del año: disputó apenas tres partidos en el primer semestre, dos por la Liga Profesional Argentina y uno por la Copa Argentina. Esa falta de minutos funciona como el principal antecedente inmediato del futbolista antes de su desembarco en Libertad.

Más allá de su corto paso reciente por Independiente, la carrera de Freire incluye etapas en clubes de distintos países. El zaguero-lateral registró pasos por Palmeiras de Brasil, Olympiacos de Grecia, Liga de Quito de Ecuador y Pumas de México. El zaguero también comparte un antecedente particular: fue compañero del mediocampista paraguayo Diego Gómez en Inter Miami.

El nuevo proyecto gumarelo se pone mañana, a partir de las 17:00, el plantel principal iniciará oficialmente los trabajos de pretemporada con la mirada fija en los desafíos del segundo semestre del año. Bajo las órdenes del histórico exdelantero de la Albirroja, Nelson Haedo Valdez, los futbolistas están citados en el Centro de Entrenamientos Libertad para comenzar las movilizaciones. Estecontacto y puesta a punto se llevará a cabo a puertas cerradas.