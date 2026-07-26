La era Haedo Valdez arrancó a pura entrega: “Entregaron todo lo mínimo que se le pide al jugador”

Sobre la respuesta táctica y el compromiso en la cancha

El conductor destacó que, a pesar del poco tiempo de trabajo en el aspecto táctico, el plantel entendió a la perfección la exigencia principal que bajaba desde el cuerpo técnico: “El equipo demostró lo que veníamos entrenando, lo que nosotros le pedimos. Todavía no entrenamos mucho lo que sería táctico, lo que nosotros queremos jugar, sino que simplemente la actitud, lo que yo vi que le faltó en los últimos tiempos. Yo creo que ahora uno puede estar orgulloso de este equipo desde el primer momento hasta el último minuto. Dejaron todo en la cancha; la intensidad que pido siempre también la cumplieron con una temperatura que normalmente no es la indicada para jugar, pero ellos respondieron a la altura”.

Sobre la ansiedad del debut y el respaldo del plantel

Haedo Valdez reconoció las sensaciones encontradas previas al pitazo inicial y valoró la respuesta de sus dirigidos en su estreno absoluto en el banco: “La verdad que todo el cuerpo técnico estuvimos muy ansiosos ya de que comience, porque a veces la expectativa que nosotros teníamos, la ilusión que teníamos, era muy linda, era muy buena dentro del grupo y dentro de lo que estábamos entrenando; pero claro, uno al competir no sabe qué puede pasar, qué puede salir, para más es mi primer partido y nada más puedo dar mi agradecimiento a todo el plantel. Todos demostraron y entregaron todo lo mínimo que se le pide al jugador; entonces yo creo que con esa actitud tenemos mucho, mucho que dar”.

Sobre la idea central de la victoria y la unidad del grupo

Al ser consultado puntualmente sobre el núcleo de la victoria en el clásico, el estratega resaltó los valores humanos y el sacrificio colectivo reflejado en acciones concretas dentro del campo de juego: “En resumen, yo creo que la actitud, el sacrificio, la unión, el compañerismo que mostraron los jugadores en la cancha. Yo creo que eso resume todo. Viendo cómo Gustavo Aguilar entró y se fue a defender uno ahí sobre la línea, son para mí muestras de que este equipo, este grupo, es muy sano y que nadie se mete para atrás o se cree más que el otro. Entonces, la unidad, la humildad que demostraron hoy es de aplaudir”.