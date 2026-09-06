Haedo Valdez destaca la reacción de Libertad: “Estamos ahí arriba, pero no estamos satisfechos”

“Lo que más me gustó es la respuesta que hoy vimos. El equipo se portó de maravilla, cumplió con las ideas que tuvimos, cambiamos de formación. No digo la perfección porque también dejamos muchas ocasiones de gol al rival, pero mostramos un fútbol atractivo, ofensivo y no perdimos nuestra intensidad, que es lo que nos caracteriza”, señaló.

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Haedo reconoció que la caída ante Nacional fue un golpe que el equipo debía superar y admitió que fue una derrota justa. “Contra Nacional sí, perdimos bien, hay que admitirlo. Y aun así hoy el desafío era cómo respondemos a ese tropiezo y creo que el equipo respondió de la mejor manera”, afirmó.

El técnico también destacó la evolución de un plantel joven y con varios jugadores formados en el club. “El equipo que tengo hoy en día es totalmente diferente, con una energía positiva, con una confianza que me transmiten. Tenemos un equipo bastante joven, de jugadores del club. Estoy feliz, pero no satisfecho. Quiero más, sé que podemos más”, expresó.

Sobre el sistema utilizado ante Rubio Ñu, explicó que la variante táctica permitió aprovechar las características de sus atacantes y resaltó especialmente los rendimientos de Agustín Manzur e Iván Franco.

“Agustín hizo, a mi criterio, su mejor partido con la camiseta de Libertad. Es una nueva posición para él. Iván Franco, para mí, en la época que yo jugaba contra él, esa era su mejor posición, su mejor versión, y creo que hizo un partidazo para el tiempo que estaba fuera”, manifestó.

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Haedo también reconoció que el equipo debe mejorar defensivamente, especialmente cuando pierde la pelota tras ejercer presión alta. “Nuestro fútbol es ofensivo, vertical e intensivo, y son los riesgos que tenemos que asumir. Tenemos que mejorar en la transición, cuando nos salen de la presión, porque ahí todavía nos cuesta”, explicó.

Libertad tendrá ahora otro desafío ante 2 de Mayo, en un Clausura en el que el Gumarelo se mantiene en la zona alta. “Al principio, a lo mejor nadie nos tenía en los papeles. Ahora estamos ahí y seguiremos creciendo. Vamos por buen camino, pero como digo siempre, no estamos todavía satisfechos”, sentenció.