Libertad
17 de octubre de 2026 - 13:33

Libertadores Femenina: El Grupo D luego del estreno de Libertad

Libertad empató 1-1 con Deportivo Cali en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador.
Libertad empató 1-1 con Deportivo Cali en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador.@CaliFemenino

Libertad empató con Deportivo Cali en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Por Darío Ibarra
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El debut de las representantes del Fútbol Femenino del fútbol paraguayo en la Copa Libertadores Femenina 2026 fue con empate. En el caso de Libertad, que jugó en simultáneo al 1-1 de Olimpia con Bolívar, la paridad fue con Deportivo Cali de Colombia: por la primera fecha de la fase de grupos, fue 1-1 en el Banco Guayaquil de Quito.

Lea más: Copa Libertadores Femenina: El Grupo C tras el debut de Olimpia

Las dirigidas por Ramón Gómez, que marcaron por intermedio de Ramona Martínez, suman 1 punto al igual que el resto en el Grupo C. En el otro duelo de la serie, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile igualaron sin goles. De esta forma, las paraguayas lideran la llave por el tanto y ocupan puestos de clasificación a cuartos de final con las colombianas.

Copa Libertadores Femenina: La tabla de posiciones del Grupo D

  1. Libertad 1 punto
  2. Deportivo Cali 1 punto
  3. Nacional 1 punto
  4. Universidad de Chile 1 punto

Copa Libertadores Femenina: ¿Cuándo vuelve a jugar Libertad?

La segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 será el lunes 19 de octubre. Las Gumarelas, vicecampeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo 2026, enfrenta a Universidad de Chile a las 21:00, hora de Paraguay, en el Banco Guayaquil. Antes, en el mismo estadio, Deportivo Cali mide a Nacional de Montevideo.