Libertadores Femenina: El Grupo D luego del estreno de Libertad

El debut de las representantes del Fútbol Femenino del fútbol paraguayo en la Copa Libertadores Femenina 2026 fue con empate. En el caso de Libertad, que jugó en simultáneo al 1-1 de Olimpia con Bolívar, la paridad fue con Deportivo Cali de Colombia: por la primera fecha de la fase de grupos, fue 1-1 en el Banco Guayaquil de Quito.

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Las dirigidas por Ramón Gómez, que marcaron por intermedio de Ramona Martínez, suman 1 punto al igual que el resto en el Grupo C. En el otro duelo de la serie, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile igualaron sin goles. De esta forma, las paraguayas lideran la llave por el tanto y ocupan puestos de clasificación a cuartos de final con las colombianas.

Copa Libertadores Femenina: La tabla de posiciones del Grupo D

Libertad 1 punto Deportivo Cali 1 punto Nacional 1 punto Universidad de Chile 1 punto

Copa Libertadores Femenina: ¿Cuándo vuelve a jugar Libertad?

La segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 será el lunes 19 de octubre. Las Gumarelas, vicecampeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo 2026, enfrenta a Universidad de Chile a las 21:00, hora de Paraguay, en el Banco Guayaquil. Antes, en el mismo estadio, Deportivo Cali mide a Nacional de Montevideo.