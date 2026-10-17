Copa Libertadores Femenina: El Grupo C tras el debut de Olimpia

Olimpia debutó en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo empató 2-2 con Bolívar de Bolivia en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito por la primera fecha de la fase de grupos. El resultado posicionó a las Decanas en el tercer lugar de la tabla del Grupo C.

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Las dirigidas por Diego Urán, que marcaron por medio de Pamela Villalba y Erika Cartaman, suman 1 punto y están parcialmente fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final luego de la fecha 1. Las paraguayas quedaron a 2 unidades de Cruzeiro, que lidera con 3 después de superar 2-1 a Liga de Quito por la misma llave.

Copa Libertadores Femenina: La tabla de posiciones del Grupo C

Cruzeiro 3 puntos (cuartos de final)

Bolívar 1 punto (cuartos de final)

Olimpia 1 punto

Liga de Quito 0 punto

Copa Libertadores Femenina: ¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia?

La segunda y penúltima presentación de Olimpia en el Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2026 será el lunes 19 de octubre, a las 21:00, hora de Paraguay. Las Decanas medirán al anfitrión Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado. Por su parte, Cruzeiro, que con otro triunfo puede clasificar, enfrenta a Bolívar en el mismo escenario (19:00).