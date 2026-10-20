Libertad
20 de octubre de 2026 - 12:59

Copa Libertadores Femenina: El Grupo D luego de la victoria de Libertad

Jugadora del Club Libertad con camiseta blanca y azul, levantando el dedo índice en gesto de celebración en fondo deportivo azul.
Libertad derrotó a Universidad de Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.@LibertadoresFEM

Libertad derrotó a Universidad de Chile, logró la primera victoria y está en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Por ABC Color
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Libertad ganó por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Gumarelas, vicecampeonas del Campeonato Anual 2026 del Fútbol Femenino paraguayo, derrotaron 2-1 a Universidad de Chile en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito: Paola Genes y Luján Tamay, los goles para las dirigidas por Ramón Gómez.

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Las paraguayas, que habían igualado 1-1 con Deportivo Cali en la primera fecha, escalaron al segundo puesto de la tabla de posiciones del Grupo D y ocupan puestos de clasificación a cuartos de final. Con 4 unidades, comparten puntaje con las colombianas, que vencieron 2-0 a Nacional de Montevideo.

Copa Libertadores Femenina 2026: La tabla de posiciones del Grupo D

  • Deportivo Cali 4 puntos
  • Libertad 4 puntos
  • Universidad de Chile 1 punto
  • Nacional de Montevideo 1 punto

¿Cuándo vuelve a jugar Libertad en la Copa Libertadores Femenina?

Libertad disputa la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 el jueves 22 de octubre, a las 17:00, hora de Paraguay: vs. Nacional en el Rodrigo Paz Delgado. Las Repolleras, que dependen de sí mismo para avanzar de ronda, juegan en simultáneo con Universidad de Chile vs. Deportivo Cali (17:00, Banco Guayaquil).

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