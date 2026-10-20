Copa Libertadores Femenina: El Grupo D luego de la victoria de Libertad

Libertad ganó por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Gumarelas, vicecampeonas del Campeonato Anual 2026 del Fútbol Femenino paraguayo, derrotaron 2-1 a Universidad de Chile en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito: Paola Genes y Luján Tamay, los goles para las dirigidas por Ramón Gómez.

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Las paraguayas, que habían igualado 1-1 con Deportivo Cali en la primera fecha, escalaron al segundo puesto de la tabla de posiciones del Grupo D y ocupan puestos de clasificación a cuartos de final. Con 4 unidades, comparten puntaje con las colombianas, que vencieron 2-0 a Nacional de Montevideo.

Copa Libertadores Femenina 2026: La tabla de posiciones del Grupo D

Deportivo Cali 4 puntos

Libertad 4 puntos

Universidad de Chile 1 punto

Nacional de Montevideo 1 punto

¿Cuándo vuelve a jugar Libertad en la Copa Libertadores Femenina?

Libertad disputa la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 el jueves 22 de octubre, a las 17:00, hora de Paraguay: vs. Nacional en el Rodrigo Paz Delgado. Las Repolleras, que dependen de sí mismo para avanzar de ronda, juegan en simultáneo con Universidad de Chile vs. Deportivo Cali (17:00, Banco Guayaquil).

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