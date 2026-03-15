Triunfo agónico de Olimpia, que revive sus chances de ser semifinalista

Con este resultado, el Decano cierra su participación en la fase de grupos con un acumulado de 6 puntos tras las tres jornadas disputadas, ubicándose en el segundo lugar de su zona por detrás del Palmeiras de Brasil, que lidera con 7 unidades. A pesar del triunfo, el panorama de Olimpia para acceder a las semifinales aún no está definido y depende de otros resultados para avanzar como el mejor segundo del certamen.

Para que el Franjeado logre la clasificación, debe esperar que Nacional de Uruguay no consiga una victoria abultada en el cierre del Grupo C. El conjunto de Montevideo se enfrenta esta noche, a las 21:00, ante Belgrano de Córdoba. Olimpia sellará su pase a la siguiente ronda siempre y cuando el equipo uruguayo no sume de a tres o, en caso de ganar, no lo haga por una diferencia mayor a cuatro goles, para no superar el saldo de goles que ostenta el representante paraguayo.

Ficha técnica:

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito). Árbitro: Hernán Heras (Uruguay). Asistentes: Mathías Muniz (Uruguay) y Belén Clavijo (Uruguay). Cuarto árbitro: Diego Flores (Chile).

Universidad Católica (Ecuador): Paulo Riande; Renato Caicedo, Jhon Alexander Bravo, Edaurdo Bumbila y Genaro Mina; Jackson Mohor Mina (87’ Derick Pabón), Keiner Charcopa, Rooney Troya, Roberto Múñoz Arechua e Isaac Sánchez (79’ Jeysinio Chalá); Andry David Barreto. D.T.: Gustavo Javier Buitrón.

Olimpia: Facundo Infrán; Thiago Aranda, Elías Rodas, Chrithian Ruiz y Kevin Amarilla; Óscar Alfredo Cardozo (79’ Brayan Grance), Alan Ledesma (45’+5’ Tobías León) y Owel Gonzalo Benítez (68’ Jonathan Rolón Cañete); Júnior Gamarra (59’ Derlis Martínez), Faustino Barone (68’ Éver Melida) y Milan Freyres. D.T.: Juan Manuel Salgueiro

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Gol: 90’+5’ Thiago Aranda (O). Expulsado: 45’ Roberto Múñoz Arechua(SC)