Estudiantes y Flamengo se sacaron chispas en un empate que mantiene el invicto

En una noche donde el estadio UNO fue una caldera, Estudiantes de La Plata y Flamengo ratificaron por qué son los candidatos del Grupo A. En un partido que reeditó la picante serie de cuartos de final de la edición anterior, el 1-1 final terminó premiando la entrega de ambos, permitiéndoles mantener el invicto en la competición.

El partido fue una batalla táctica y física desde el arranque. El árbitro chileno Piero Maza tuvo que emplearse a fondo para contener los ánimos de dos planteles que jugaron cada pelota como si fuera la última. El primer golpe lo sufrió la visita: a los 21 minutos, su gran figura Giorgian De Arrascaeta debió abandonar el campo por lesión, dejando su lugar a Jorge Carrascal.

Sin embargo, el “Fla” no se achicó. A los 33 minutos, Bruno Henrique rompió moldes por la izquierda, desarticuló la salida de Fernando Muslera y envió un centro atrás para que Luiz Araújo solo tuviera que empujarla al fondo de la red. 0-1 y silencio sepulcral en La Plata.

Tras el descanso, Estudiantes salió con otra intensidad. El empate llegó a los 55 minutos tras una secuencia de locos: Muslera se vistió de héroe con una doble atajada monumental ante Bruno Henrique y Araújo que evitó el segundo del “Mengão”.

Del posible 0-2, el León pasó al 1-1 en un contragolpe fulminante. Eric Meza envió un centro pasado desde la derecha, Facundo Farías ganó de cabeza provocando una respuesta espectacular de Agustín Rossi, pero el rebote quedó corto. Allí apareció el goleador, Guido Carrillo, para empujar el balón y desatar la locura en las tribunas.

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El tramo final fue de máxima tensión. Ambos equipos priorizaron no perder lo conseguido y el juego se volvió más estratégico. La nota curiosa —y polémica— de la noche fue la expulsión de ambos entrenadores: tanto el “Cacique” Medina como Leonardo Jardim vieron la roja por excesos en las protestas, dejando a sus equipos huérfanos de mando en los minutos de descuento.

Tras la paridad, la tabla de posiciones mantiene a los favoritos en la zona de privilegio. Flamengo continúa en la cima del Grupo A con siete unidades, escoltado por Estudiantes de La Plata que suma cinco puntos. En la parte baja de la clasificación, el Independiente Medellín (DIM) se ubica tercero con una sola unidad, mientras que Cusco FC cierra el grupo sin haber podido sumar hasta el momento.

El calendario de la Copa no da tregua y la próxima semana se disputará la cuarta fecha de esta zona. Estudiantes tendrá un desafío clave en la altura de Perú cuando visite a Cusco FC, mientras que Flamengo buscará consolidar su liderazgo en tierras colombianas enfrentando al Independiente Medellín.

Resumen del partido

Ficha Técnica

Estudiantes (1): Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Gabriel Neves (minuto 87, Alexis Castro), Mikel Amondarain; Facundo Farías (minuto 74, Edwin Cetré), Guido Carrillo (minuto 87, Adolfo Gaich), Tiago Palacios (minuto 81, Brian Aguirre). Entrenador: Alexander Medina.

Flamengo (1): Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão, Alex Sandro; Evertton, Jorginho, Luiz Araújo (minuto 70, Gonzalo Plata); Giorgian De Arrascaeta (minuto 21, Jorge Carrascal), Samuel Lino (minuto 81, Saúl Ñíguez) y Bruno Henrique (minuto 81, Pedro). Entrenador: Leonardo Jardim.

Goles: 0-1, minuto 33: Luiz Araújo. 1-1, minuto 55: Guido Carrillo.

Árbitro: El chileno Piero Maza expulsó a los técnicos Alexander Medina y Leonardo Jardim (minuto 62) y amonestó a Tiago Palacios, Facundo Farías, Tomás Palacios, Gabriel Neves, Ezequiel Piovi y Emerson Royal.

Incidencias: Partido válido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.

Fuente: EFE