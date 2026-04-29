Video: El hat-trick de Carlos ‘Cocoliso’ González vs. Libertad

Independiente del Valle superó a Libertad en la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El campeón de la Copa Sudamericana 2019 en La Nueva Olla derrotó al Gumarelo con triplete de Carlos González: el futbolista paraguayo marcó los tres tantos del triunfo 3-2 en La Huerta de Asunción. El atacante de 33 años es el máximo artillero del certamen continental con 5 tantos, todos de cabeza. Por su parte, alcanzó los 7 goles en la temporada añadiendo los 2 en Liga Pro.
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