Copa Libertadores
29 de abril de 2026 a la - 09:45

Video: El hat-trick de Carlos ‘Cocoliso’ González vs. Libertad

El paraguayo Carlos González, futbolista de Independiente del Valle, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Carlos González, futbolista de Independiente del Valle, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Juan Pablo Pino

Independiente del Valle derrotó 3-2 a Libertad con triplete del paraguayo Carlos González.

Por ABC Color

Independiente del Valle superó a Libertad en la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El campeón de la Copa Sudamericana 2019 en La Nueva Olla derrotó al Gumarelo con triplete de Carlos González: el futbolista paraguayo marcó los tres tantos del triunfo 3-2 en La Huerta de Asunción. El atacante de 33 años es el máximo artillero del certamen continental con 5 tantos, todos de cabeza. Por su parte, alcanzó los 7 goles en la temporada añadiendo los 2 en Liga Pro.

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Los tres goles de Carlos González vs. Libertad

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