Video: El hat-trick de Carlos ‘Cocoliso’ González vs. Libertad

Independiente del Valle superó a Libertad en la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El campeón de la Copa Sudamericana 2019 en La Nueva Olla derrotó al Gumarelo con triplete de Carlos González: el futbolista paraguayo marcó los tres tantos del triunfo 3-2 en La Huerta de Asunción. El atacante de 33 años es el máximo artillero del certamen continental con 5 tantos, todos de cabeza. Por su parte, alcanzó los 7 goles en la temporada añadiendo los 2 en Liga Pro.

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Los tres goles de Carlos González vs. Libertad

Un partido que también mira Rosario Central: gran cabezazo de Charli González, para el 1-0 de Independiente del Valle contra Libertad.



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¡OTRA VEZ VOS, COCOLISO! Charli González ganó nuevamente de cabeza y puso el 2-1 de Independiente del Valle contra Libertad.



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