La Católica de Chile asalta la cima y hunde al Barcelona de los paraguayos

La Universidad Católica de Chile firmó este miércoles una noche perfecta en Guayaquil al imponerse por 1-2 ante un Barcelona que no logra levantar cabeza. El equipo dirigido por el venezolano César Farías, que contó con los paraguayos Héctor “Tito” Villalba y Javier Báez como titulares, se hundió en el sótano del Grupo D, mientras que la “Cato” escaló hasta las 6 unidades para compartir el liderato con los gigantes Boca Juniors y Cruzeiro al cierre de la tercera jornada.

Al cuadro cruzado le bastaron apenas 21 minutos de efectividad pura para sentenciar el encuentro. La apertura del marcador llegó a los 17 minutos tras una brillante maniobra de Clemente Montes, quien desbordó a pura velocidad a Gustavo Vallecilla y filtró un pase quirúrgico para que el eterno Fernando Zampedri definiera de primera intención. Solo cuatro minutos después, el propio Montes se vistió de goleador al conectar un testazo certero tras un tiro de esquina ejecutado con precisión por el argentino Justo Giani.

A pesar de que César Farías intentó sacudir el tablero con cambios en la etapa complementaria, la estructura defensiva de la Católica se mostró granítica durante casi todo el pleito. El descuento local recién llegó en el minuto 79, cuando una pelota parada cobrada por Tomás Martínez encontró la cabeza de Milton Céliz para ponerle suspenso al final, aunque no alcanzó para evitar la tercera derrota consecutiva del conjunto ecuatoriano en el certamen.

Con este triunfo, el equipo chileno reafirma su chapa de visitante letal, repitiendo el mismo marcador que consiguió semanas atrás en territorio brasileño ante Cruzeiro. El panorama del grupo se vuelve apasionante de cara a la próxima semana, donde Barcelona tendrá la difícil misión de recibir a Boca Juniors con la obligación de sumar, mientras que la Universidad Católica buscará consolidar su gran presente recibiendo en casa al Cruzeiro.

Resumen del partido

Ficha técnica:

Barcelona SC (1): José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo (minuto 46, Jefferson Intriago), Milton Céliz, Jhonny Quiñónez (minuto 65, Ronald Perlaza); Jandry Gómez (minuto 46, Jefferson Wila), Héctor Villalba (minuto 46, Tomás Martínez) y Darío Benedetto (minuto 76, Miguel Parrales). Entrenador: César Farías.

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Universidad Católica (2): Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (minuto 76, Gary Medel); Johan Valencia, Fernando Zuqui (minuto 76, Alfred Canales), Cristian Cueva; Justo Giani (minuto 90+4, Daniel González), Clemente Montes (minuto 66, Agustín Farías) y Fernando Zampedri (minuto 66, Martín Gómez). Entrenador: Daniel Garnero.

Goles: 0-1, minuto 17: Fernando Zampedri. 0-2, minuto 21: Clemente Montes. 1-2, minuto 79: Milton Céliz.

Árbitro: El peruano Roberto Pérez amonestó a Villalba, Montes, Rangel y Céliz.

Incidencias: Partido de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Monumental de Barcelona, en la ciudad portuaria de Guayaquil.

Fuente: EFE