A qué hora juega Palmeiras vs. Cerro y dónde ver en directo

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan enfrenta a Palmeiras de Gustavo Gómez y Mauricio Prado en el Allianz Parque de São Paulo: empieza a las 21:30, hora de Paraguay. Arbitra Yael Falcón con VAR de Héctor Paletta (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 01:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN 5
Tigo Star: ESPN 5, canal 107
IP TV Copaco: ESPN 5, canal 50
Personal Flow: ESPN 5, canal 104
Claro TV: ESPN 5, canal 622
Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.