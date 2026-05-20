Copa Libertadores
20 de mayo de 2026 a la - 10:32

A qué hora juega Palmeiras vs. Cerro y dónde ver en directo

El delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti intenta conservar la posesión del esférico ante el mediocampista de Palmeiras, Marlon Rodrigues de Freitas.
El delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti intenta conservar la posesión del esférico ante el mediocampista de Palmeiras, Marlon Rodrigues de Freitas.

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Conozca a qué hora juega y dónde ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan enfrenta a Palmeiras de Gustavo Gómez y Mauricio Prado en el Allianz Parque de São Paulo: empieza a las 21:30, hora de Paraguay. Arbitra Yael Falcón con VAR de Héctor Paletta (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

La trasmisión del partido lo podrás seguir en vivo a través de ABC por la 730 am y en el streaming, por ABC TV Paraguay en YouTube.
La trasmisión del partido lo podrás seguir en vivo a través de ABC por la 730 am y en el streaming, por ABC TV Paraguay en YouTube.

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN 5

Tigo Star: ESPN 5, canal 107

IP TV Copaco: ESPN 5, canal 50

Personal Flow: ESPN 5, canal 104

Claro TV: ESPN 5, canal 622

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.