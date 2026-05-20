A qué hora juega Palmeiras vs. Cerro y dónde ver en directo

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El “Ciclón” de Ariel Holan enfrenta a Palmeiras de Gustavo Gómez y Mauricio Prado en el Allianz Parque de São Paulo: empieza a las 21:30, hora de Paraguay. Arbitra Yael Falcón con VAR de Héctor Paletta (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN 5

Tigo Star: ESPN 5, canal 107

IP TV Copaco: ESPN 5, canal 50

Personal Flow: ESPN 5, canal 104

Claro TV: ESPN 5, canal 622

Palmeiras vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.