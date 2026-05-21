Junior tumbó a Sporting Cristal y le dio la clasificación matemática a Cerro Porteño a octavos

Cerro Porteño aseguró matemáticamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El ansiado boleto del “Ciclón” se terminó de sellar en Barranquilla, donde Junior de Colombia se impuso por 3-2 ante Sporting Cristal de Perú por la quinta jornada del Grupo F, un resultado que deja a los peruanos sin chances matemáticas de alcanzar la línea del equipo de Ariel Holan, que en primer turno consiguió un resonante triunfo ante Palmeiras en el Allianz Parque.

Con este panorama, la tabla de posiciones de la zona quedó al rojo vivo para los demás, pero con total tranquilidad para EL Ciclón de Barrio Obrero: Cerro Porteño lidera con 10 puntos (ya clasificado), escoltado por Palmeiras con 8. Más abajo quedaron Sporting Cristal con 6 y Junior con 4, abriendo una luz de ventaja insalvable para el conjunto incaico de cara a la última fecha.

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Un partidazo en Barranquilla que benefició al Ciclón

El duelo en el Estadio Metropolitano arrancó con altísimas revoluciones y goles anulados en ambas porterías por el VAR. Sin embargo, a los 9 minutos, el veterano Luis Fernando Muriel capturó un rebote en el área chica tras un remate de Kevin Pérez para estampar el 1-0 a favor del “Tiburón”.

Junior desplegó sus mejores minutos en lo que va del certamen continental y amplió la ventaja a los 27′ mediante el propio Kevin Pérez, quien culminó una fantástica acción colectiva iniciada por Muriel y Yimmi Chará. El delirio cafetero parecía total a los 35′, cuando Muriel sacó un bombazo potente desde el borde del área para clavar el 3-0 transitorio.

Cristal reaccionó, pero no le alcanzó

Cuando parecía una goleada histórica, Sporting Cristal demostró amor propio. Antes del descanso, el experimentado Yoshimar Yotún descontó con un remate esquinado que venció a Jefferson Martínez.

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En el complemento, el DT del cuadro cervecero movió el banco y mandó a la cancha a Cristiano, Gabriel y Felipe Vizeu, volcando por completo el juego hacia territorio colombiano. La insistencia tuvo premio a los 56 minutos: un tiro de Vizeu se estrelló en el poste y el centrocampista Gustavo Cazonatti cazó el rebote para poner el electrizante 3-2. Pese al asedio constante del tramo final, Junior resistió los embates peruanos y dejó los tres puntos en casa.

La última fecha: Cerro buscará asegurar el primer lugar

Mientras Junior y Sporting Cristal definirán en la jornada final quién cae a la Copa Sudamericana o si los colombianos logran el milagro de superar a Palmeiras, Cerro Porteño llegará a la última jornada con el pecho inflado y la clasificación en el bolsillo. El próximo jueves, el equipo paraguayo recibirá a Sporting Cristal en La Nueva Olla con una sola misión: sumar para asegurar el primer puesto del grupo y cerrar con broche de oro una fase de grupos fantástica.

Los mejores momentos del partido