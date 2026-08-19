Gustavo Gómez y Gustavo Velázquez encendieron el final en La Nueva Olla

El encuentro en La Nueva Olla se vivió bajo una lógica de golpe por golpe. Lejos de especular, ambos equipos regalaron noventa minutos de puro voltaje, en el que el “Ciclón” de Barrio Obrero careció de peso ofensivo en el momento de la verdad, en su intento de igualar el partido y por lo menos llevar la serie a la tanda penales.

La diferencia definitiva la marcó Gustavo Gómez. El caudillo y capitán del Verdão apareció con su jerarquía habitual para anotar el tanto que sentenció la llave. Sin embargo, el gol no calmó las aguas; el conjunto brasileño debió sufrir y extremar recursos para abrochar la clasificación en uno de los reductos más calientes del continente.

El cara a cara de los capitanes que encendió el final

Cuando el árbitro Facundo Tello decretó el pitazo final, la tensión acumulada estalló en el terreno de juego. Lo que parecía un saludo protocolar entre compatriotas derivó en un fuerte cruce dialéctico entre Gustavo Gómez y Víctor Gustavo Velázquez, referentes y compañeros habituales en la selección de Paraguay.

La chispa que transformó el saludo cordial en una discusión enérgica obligó a una rápida intervención general para evitar mayores incidentes. En medio del tumulto, el también paraguayo Maurício Magalhães Prado debió interceder para calmar los ánimos del zaguero azulgrana mientras el resto de los compañeros trataban de calmar las aguas. La tensión se prolongó incluso con distancia, ya que Velázquez dejó una recriminación al aire directo hacia su colega al grito de “Vos sos el capitán”, dejando abierta la polémica entre dos referentes de la Albirroja.