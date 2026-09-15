Platense vs. Fluminense hoy: hora, formaciones y TV en vivo

La Copa Libertadores define hoy al primer clasificado a las semifinales de la edición 2026. Una semana después del partido de ida, Platense de Argentina y Fluminense de Brasil disputan el juego de vuelta. La llave está a favor del Tricolor carioca luego de la victoria 2-0 en el Maracaná con goles de Gustavo Santana y Hulk. Por ende, el Calamar está obligado a remontar.

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La revancha entre argentinos y brasileños empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires. El ganador de la serie enfrenta en la próxima ronda al vencedor de Liga de Quito vs. Palmeiras. En el primer duelo, en São Paulo, el Verdão de los paraguayos triunfó por 1-0 con el tanto del argentino Agustín Giay.

Platense vs. Fluminense: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Platense vs. Fluminense: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Platense vs. Fluminense:¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

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La formación de Platense vs. Fluminense en la Copa Libertadores 2026

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Franco Zapiola; Guido Mainero, Bautista Merlini, Juan Gauto y Leonardo Heredia

DT: Martín Palermo.

La formación de Fluminense vs. Platense en la Copa Libertadores 2026

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo y Hulk.

DT: Marcão.