Imputan y ordenan detención de funcionarios de Senad por caso de filtración

Según la información a la que accedió ABC, la Fiscalía imputó a un total de cinco personas, cuatro de ellas funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), como seguimiento del caso conocido como “La mafia manda”, que se originó tras el análisis de los mensajes del teléfono del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes.

Las imputaciones en este caso puntual guardan relación con las presuntas filtraciones desde la fuerza antidrogas que permitieron a un narcotraficante evitar caer capturado en una operación de diciembre de 2023.

¿Quiénes son los imputados?

Hugo Derlis Baptista Báez (53), director general antidrogas de la Senad

Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), director de Inteligencia

Coronel Aldo Osmar Pintos Martínez (50), comandante de las Fuerzas Especiales de la Senad

Agente especial Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), quien se desempeñaba en el área de inteligencia

Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40), sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes, declarada prófuga

¿Sobre qué hechos punibles deben responder?

De acuerdo a los datos obtenidos, el Ministerio Público indaga a estas personas por los hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, detentación ilegal, tráfico ilícito de armas, narcotráfico.

El origen: los chats de “Lalo”

Un informe de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Nacional, a partir de mensajes extraídos del teléfono del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, muestra en forma detallada y cronológica lo que habría sido el operativo para la fuga del presunto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes.

El documento incluye registros de “chats” entre el entonces legislador y su sobrina Lizany Solís Gómez –funcionaria del Ministerio Público- en las que ambos presumiblemente hacen referencia a contactos relacionados al fallido operativo del 8 de diciembre con altos mandos de la Senad como Aldo Pintos, Cristian Amarilla y Hugo Baptista, director general.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lizany, pieza clave en el esquema

Lizany Solís Gómez, funcionaria de la Cámara de Diputados, aparece con un rol fundamental dentro de la estructura del clan Gomes. Así lo describe el informe de la SIU elaborado a partir de los mensajes extraídos del teléfono del difunto legislador.

Se citan al menos ocho hechos revelantes en los cuales es notoria la intervención sobre fiscales y jueces. Uno de los mencionados de manera reiterativa es el exfiscal adjunto antidrogas y actual ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz.

Lea más: Sobrina de Lalo Gomes entró con Juancho Acosta y sigue con Latorre en Diputados

Senad prometió investigación interna

Cuando salió a la luz el informe de SIU sobre la presunta cooperación para la fuga del narco brasileño, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, dijo que se hará una “investigación interna” antes de la eventual apertura de un sumario, pero enfatizó que los elementos están a disposición del Ministerio Público y que a la Fiscalía corresponde realizar eventuales acciones que vayan más allá de lo administrativo.

Agregó que “se presume la inocencia” de los funcionarios de la Senad “hasta que el Ministerio Público encuentre elementos que los vincule con algún hecho punible” y que, por lo tanto, estos permanecerán en sus cargos por el momento.

El 8 de diciembre de 2023, Ronaldo Mendes Nunes huyó del inmueble de los Gomes en un vehículo que aparentemente era conducido por el mismo Eulalio Gomes.

Se presume que el equipo encargado de las tareas de vigilancia a cargo del operativo se percató de esa situación. Sin embargo, al momento de interceptar el vehículo, habrían reconocido a quien iba al mando y optaron por dejarlos huir, según el informe de SIU-Policía.

Lea más: #LaMafiaManda: se inició preliminar a exjueza que estaba a las órdenes de Lalo Gomes