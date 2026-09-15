Se entrega director de Inteligencia de Senad imputado por supuestas filtraciones

El Ministerio Público imputó a cuatro altos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el marco de una investigación de supuestas filtraciones de datos que habrían permitido que el presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes escape de un operativo antinarcóticos en Paraguay, en diciembre de 2023.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los cuatro agentes de la Senad imputados tuvieron participación en la filtración a la también imputada Helga Lizany Concepción Solís, sobrina del fallecido diputado cartista Eulalio ‘Lalo’ Gomes (ANR, Partido Colorado), de información que pudo haber facilitado la fuga de Mendes Nunes.

Además de Solís fueron imputados los agentes de la Senad Hugo Derlis Baptista, director general antidrogas; Christian Porfirio Amarilla, director de Inteligencia; Aldo Osmar Pintos, comandante de Fuerzas Especiales, y la agente especial de inteligencia Alicia Marlene Vázquez.

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El Ministerio Público sustenta su imputación en registros de supuestas conversaciones –extraídos de un teléfono celular que perteneció al diputado Gomes – entre el extinto legislador y su sobrina, que hacen referencia a presuntos contactos de esta con Baptista, Amarilla y Pintos.

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Los cinco imputados son indagados por los supuestos delitos de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, detentación ilegal, tráfico ilícito de armas, narcotráfico.

Director de Inteligencia, “a disposición” de la Fiscalía

En conversación con ABC Cardinal este martes, el abogado Francisco de Vargas, representante legal de Christian Amarilla, anunció que se presentó hoy con su cliente en una sede de la Fiscalía para ponerlo a disposición del Ministerio Público, luego de enterarse de que una orden de captura fue dictada contra el director de Inteligencia de la Senad.

De Vargas agregó que ayer presentó ante la Fiscalía un escrito “poniendo a disposición” al agente Amarilla y solicitando una copia de la carpeta fiscal del caso por el que este está imputado, que - según dijo – hasta esta mañana no le había sido proveída, lo que calificó como un atentado contra los derechos procesales de su cliente.

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También calificó como una “ridiculez” que la Fiscalía haya ordenado la detención de su cliente después de que este se haya declarado a disposición del Ministerio Público.

Defiende a su cliente como “impecable”

El abogado agregó que la posibilidad de la imputación contra su cliente era algo que se “manejaba” desde “hace dos o tres semanas”. Dijo creer que el caso está relacionado a una denuncia hecha en febrero por otro agente de la Senad.

De Vargas defendió la inocencia de Amarilla, a quien describió como “un agente especial con más de 20 años de carrera, impecable, con condecoraciones de organismos de seguridad de prácticamente todo el planeta”.

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Agregó que “hemos hecho una revisión íntegra de los dispositivos de comunicación” de Amarilla y que, según los resultados de ese análisis, “jamás ha habido intercambio o llamadas” entre su cliente y el diputado Gomes.