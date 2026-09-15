Mundo
15 de septiembre de 2026 a la - 06:44

Una paraguaya murió en derrumbe que dejó seis víctimas en São Paulo

Integrantes de organismos de rescate sacan un cuerpo sin vida de los escombros de un edificio que se derrumbó en Sao Paulo (Brasil).
Integrantes de organismos de rescate sacan un cuerpo sin vida de los escombros de un edificio que se derrumbó en Sao Paulo (Brasil).Isaac Fontana

Las autoridades brasileñas identificaron a las seis víctimas fatales del derrumbe de un edificio en construcción en el barrio Penha, zona este de São Paulo. Entre los fallecidos figura una ciudadana paraguaya, mientras que las otras cinco víctimas son de nacionalidad boliviana.

Por ABC Color
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Una paraguaya y cinco ciudadanos bolivianos fueron identificados entre las seis víctimas fatales del derrumbe de un edificio en construcción en el barrio Penha, en la ciudad brasileña de São Paulo. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado.

La compatriota fallecida fue identificada Ana Lucía Ruiz Romero (38). Las otras víctimas, todos de nacionalidad boliviana, son Shaira Diana Chino Ramírez (7), Edelmira Titicayo Limachi (26), Brayan Gery Gutiérrez (29), Sergio Titicayo Limachi y María Elena Ramírez Titicayo.

La mayoría de las víctimas bolivianas pertenecía a un mismo núcleo familiar.

Lea más: Aumentan a seis los muertos por el colapso de un edificio en construcción en São Paulo

Integrantes de organismos de rescate realizan labores de búsqueda entre los escombros de un edificio que se derrumbó, en Sao Paulo (Brasil).
Integrantes de organismos de rescate realizan labores de búsqueda entre los escombros de un edificio que se derrumbó, en Sao Paulo (Brasil).

Colapso de edificio presuntamente irregular

El colapso ocurrió cuando el edificio en construcción cayó sobre una vivienda que también funcionaba como taller de costura.

Tras más de 24 horas de búsqueda, los rescatistas recuperaron el último cuerpo y dieron por finalizada la operación.

Integrantes de organismos de rescate durante los trabajos en la zona donde un edificio se derrumbó en Sao Paulo (Brasil).
Integrantes de organismos de rescate durante los trabajos en la zona donde un edificio se derrumbó en Sao Paulo (Brasil).

La Policía brasileña detuvo a un socio de la constructora responsable de la obra e investiga posibles irregularidades, mientras las autoridades aún buscan determinar las causas exactas del accidente.