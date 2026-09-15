Una paraguaya murió en derrumbe que dejó seis víctimas en São Paulo

Una paraguaya y cinco ciudadanos bolivianos fueron identificados entre las seis víctimas fatales del derrumbe de un edificio en construcción en el barrio Penha, en la ciudad brasileña de São Paulo. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado.

La compatriota fallecida fue identificada Ana Lucía Ruiz Romero (38). Las otras víctimas, todos de nacionalidad boliviana, son Shaira Diana Chino Ramírez (7), Edelmira Titicayo Limachi (26), Brayan Gery Gutiérrez (29), Sergio Titicayo Limachi y María Elena Ramírez Titicayo.

La mayoría de las víctimas bolivianas pertenecía a un mismo núcleo familiar.

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Colapso de edificio presuntamente irregular

El colapso ocurrió cuando el edificio en construcción cayó sobre una vivienda que también funcionaba como taller de costura.

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Tras más de 24 horas de búsqueda, los rescatistas recuperaron el último cuerpo y dieron por finalizada la operación.

La Policía brasileña detuvo a un socio de la constructora responsable de la obra e investiga posibles irregularidades, mientras las autoridades aún buscan determinar las causas exactas del accidente.