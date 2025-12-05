Cinco duelos imperdibles de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Brasil vs. Marruecos

El intento de Brasil de regresar a la élite del fútbol mundial y aspirar al sexto título se topa, de entrada, con Marruecos, uno de los equipos más emergentes que ya fue cuarto en Catar 2022. Carlo Ancelotti y su elenco de estrellas (Vinicius, Rodrygo, Raphina, Militao, Estêvão, entre otros) son los encargados de levantar la autoridad de la Canarinha y dejar atrás los sinsabores de los eventos recientes. Marruecos, primer equipo africano en alcanzar una semifinal mundialista y verdugo de España en la última edición, es una selección al alza, liderada por Achraf Hakimi y con figuras como Brahim Díaz, Sofyan Amrabat y Youssef En Nesyri. El conjunto africano tiene un antecedente favorable, ya que ganó a Brasil en el último cara a cara (2-1 en un amistoso de marzo de 2023), el único triunfo africano en el historial de ambos.

Lea más: Deschamps anticipa que Mbappé y Haaland “estarán hasta el final por el título de máximo goleador”

España vs. Uruguay

La condición de favorito con la que España apunta en el Mundial 2026 se topa con el combinado uruguayo, un equipo batallador, actualmente condicionado por la regeneración que pretende su técnico, el argentino Marcelo Bielsa, que afrontará su tercera experiencia mundialista. En un cuarteto que completan Arabia Saudí y Cabo Verde, solo Uruguay asoma como principal obstáculo por el primer puesto del Grupo H, siendo su gran baluarte Federico Valverde. Nada tiene que ver la situación actual, donde España es una selección consolidada en la cima, campeona de Europa vigente y sin conocer la derrota desde hace 31 partidos, con aquel empate sin goles de 1990. Uruguay, que acude con jugadores de la talla de Ronald Araújo y Jose María Giménez, nunca ha podido ganar a España en los tres partidos oficiales que han disputado (dos en Mundiales, con dos empates, y una victoria española en la Copa Confederaciones 2013).

Portugal vs. Colombia

Cristiano Ronaldo se reencuentra con James Rodríguez, con quien compartió vivencias en el Real Madrid. Pero es Luis Díaz, flamante refuerzo desde esta temporada del Bayern Múnich, el líder que mejor representa al combinado cafetero, que protagonizará uno de los grandes duelos de la fase de grupos contra Portugal, ambos cabezas relevantes del Grupo K. La selección sudamericana regresa a la fase final de un Mundial después de ocho años con ambición, obteniendo su boleto solo por detrás de Argentina y Ecuador. Con una mezcla de veteranos y jóvenes bajo la tutela de Néstor Lorenzo, es el principal obstáculo por el liderato del grupo en el último baile de Cristiano Ronaldo. Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, cuenta con una espléndida generación (Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, entre otros) que ve en el Mundial 2026 una gran ocasión. Un duelo inédito en la historia de los Mundiales, cuyo único precedente es un amistoso en 2014 con triunfo por 1-0 del combinado europeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inglaterra vs. Croacia

Con el recuerdo de aquella semifinal de Rusia 2018, de triste memoria para el combinado inglés, Estados Unidos, México y Canadá 2026 apuntan a un nuevo reencuentro contra Croacia en el último servicio de Luka Modric con su equipo nacional. El centrocampista ahora en el Milan apura para llegar a su quinto Mundial, después de ser subcampeón en 2018 y tercero en Catar 2022. Modric se topa con Jude Bellingham entre otros, en uno de los eventos de más lustre de este primer tramo mundialista. En la memoria inglesa perdura la revancha de 2018, cuando Ivan Perisic y Mario Mandzukic remontaron el tanto inicial de Kieran Trippier. Ahora, con el alemán Thomas Tuchel al mando, Inglaterra irrumpe como candidata, liderada por Harry Kane, Phil Foden y Declan Rice, buscando cumplir las expectativas que históricamente solo logró en 1966.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Francia vs. Noruega

La frágil historia de Noruega en las grandes citas le condenó en el sorteo a pesar de la impecable fase de grupos que realizó en busca de su cuarta fase final en un Mundial, la primera desde 1998. Cayó en el Grupo I con Francia, Senegal y el ganador de la Repesca Internacional 2. Todo lo contrario que Francia, campeona en dos ocasiones y finalista en el último mundial. El cara a cara contra Noruega será el duelo más esperado de la primera fase: el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. El atacante del Manchester City ha llevado a Noruega a lo alto del Viejo Continente en cuanto a consideración, mientras que el jugador del Real Madrid ha enfilado una notable aceleración de cara a portería. El combinado de Didier Deschamps ha ganado siete de los quince encuentros jugados contra Noruega, que ahora se presenta con otras figuras como Martin Odegaard y Alexander Sorloth, en el decimosexta fase final de un Mundial para los Bleus.

Fuente: EFE