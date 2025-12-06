Orlando Gill: “Nos tocó un grupo que no es tan complicado”

Consultado sobre cómo se enteró de los rivales y su opinión, el guardameta sanlorenzano opinó: “Justo ayer estaba viendo desde que comenzó el sorteo, estaba mirando hasta el final. La verdad, nos tocó un grupo que no es tan complicado, pero aún así igual tiene rivales que te pueden dar un poco de pelea. Como el caso de Estados Unidos, que ahora ya va a ser otro partido (distinto al reciente amistoso), ya va a ser, como dice el profesor, va a ser por los puntos. Y nada, ahí ya va a ser dejar la vida. Estamos en un grupo parejo, pero igual no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil en un Mundial. Todo es complicado. Vamos a prepararnos de la mejor manera para poder llegar bien al primer partido.”

Gill también rememoró su debut en la selección, en aquel recordado partido de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Paraguay había conseguido ganar por primera vez a domicilio a Perú. “La verdad, no me habló mucho en la práctica, pero un día antes del partido nomás ya me enteré que iba a ser titular. La verdad, me sorprendió, pero igual yo estaba preparado ya, no es que me tomó por sorpresa, me estaba preparando para ese momento. Gracias a Dios pude hacer un buen partido contra Perú. Y nada, ahí me felicitó el profe Alfaro. Muy bien, me dijo. Muy bien. Seguí así, siguiendo mejor.”

Ante la pregunta de si es consciente de ser el principal candidato a la titularidad, Gill reafirmó su compromiso. “Sí, claro, obviamente. Me estoy preparando para eso, eso es lo que vamos a hacer. Ahora comienza el otro año, vamos a prepararnos para ese momento. A nivel local, ahí en mi club (San Lorenzo de Almagro), después en los partidos amistosos que vienen en marzo, también a demostrar todo.”

Se refirió además a la competencia con su compañero Roberto “Gatito” Fernández, quien tuvo una destacada actuación en las eliminatorias: “Todavía no comunicó nada (Gustavo Alfaro), no habló sobre ese tema. Yo creo que Gatito también tiene lo suyo, creo que para el año que viene seguro ya va a conseguir un club, va a estar al ritmo. Ahí va a ser una competencia sana para ver por quién se decide. Nos vamos preparando para eso, para llegar bien, para demostrar. Obviamente yo también quiero ser titular, siempre pienso en más. Va a ser una competencia muy sana, muy buena”.

Finalmente, el arquero paraguayo abordó la situación económica en su club, San Lorenzo de Almagro, y sus planes a futuro. “La verdad con el tema del club es un problema interno del dirigencial. A mí hasta el momento me cumplen, o sea, pagan, la verdad no tengo quejas sobre eso. Además, no tendría por qué quejarme, el club me abrió las puertas, me hicieron debutar. Al nivel de vestir otra casaca, por el momento no creo, yo dije que quiero jugar ahí la Copa con San Lorenzo, la Sudamericana y yo quiero estar ahí. Después del Mundial vamos a sentarnos a charlar”.