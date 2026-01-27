El renacer de Neymar: El Santos como trampolín hacia el Mundial 2026

Pese a las dificultades, el delantero cerró el curso pasado dejando destellos de su calidad. Fue una pieza fundamental para que el “Peixe” mantuviera la categoría en el Brasileirão, llegando a jugar mermado físicamente en los partidos decisivos por la salvación. El balance final de su temporada fue de 11 goles y 4 asistencias en 28 partidos, participando en apenas la mitad de los encuentros disputados por el equipo. Al concluir el torneo el pasado 22 de diciembre, se sometió a una artroscopia para corregir una lesión de menisco en su rodilla izquierda y hoy se encuentra, una vez más, en la fase final de su recuperación.

El plan de retorno bajo las órdenes de Vojvoda

Debido a su proceso de rehabilitación, el dorsal 10 se ausentó de la pretemporada y de los primeros duelos del Campeonato Paulista. Tampoco se prevé su participación este miércoles en el debut de la Liga brasileña ante el recién ascendido Chapecoense. No obstante, ha intensificado sus trabajos con sesiones dobles, algo que el técnico del Santos, Juan Pablo Vojvoda, destacó en rueda de prensa:

“Tenemos muchos partidos seguidos, pero veo a Neymar muy comprometido, enfocado en ponerse en forma para estar listo pronto y ayudar a su equipo de corazón”.

Se estima que su regreso oficial ocurra en la segunda jornada durante el clásico ante el São Paulo, el próximo 4 de febrero en Vila Belmiro. A partir de allí, iniciará la cuenta regresiva para intentar integrar la convocatoria de la Canarinha para los amistosos de marzo contra Francia y Croacia en Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La exigencia de Ancelotti y el nuevo rol táctico

Carlo Ancelotti, quien en mayo cumplirá su primer año al frente de Brasil, aún no ha citado al delantero y ha sido tajante: solo lo llamará “si está al 100 % físicamente, no al 80 %”. Aunque el italiano reconoce que ‘Ney’ es “sin duda” el futbolista brasileño “más talentoso” y una “leyenda”, su condición física sigue siendo el principal condicionante. “Podrá participar en la Copa del Mundo, si está en forma”, aseveró el estratega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de concretarse su regreso, ‘Carletto’ no lo proyecta como extremo, sino como falso nueve. Según explicó a la revista Placar: “Es un jugador que tiene mucho talento, cuanto más cerca esté de la portería rival, mayor es la oportunidad de marcar”.

Un calendario cargado de oportunidades

La buena noticia para Neymar, quien cumplirá 34 años el 5 de febrero, es que tendrá rodaje de sobra para demostrar su vigencia. Hasta junio, el Santos afrontará una veintena de partidos de Liga, además de la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana y el tramo final del Paulista. Para potenciar este camino, el club ha sumado a otro referente: Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, reeditando la dupla que conquistó el oro en Río 2016.

Por ahora, el astro brasileño se muestra enfocado en su recuperación y compromisos personales a través de sus redes sociales, desde donde ya ha lanzado una promesa para sus seguidores: esta temporada será “muy increíble”.

Fuente: EFE