Infantino defiende la unión del Mundial 2026 frente a los llamados al boicot

“Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo”, afirmó Infantino tras mantener una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto.

El titular de la FIFA restó peso a las críticas destacando el éxito comercial de la competición. Informó que la demanda de entradas para la cita en Estados Unidos, México y Canadá ha superado los 500 millones de solicitudes, una cifra que calificó como “sin precedentes”.

El contraste con Joseph Blatter y las tensiones políticas

Al ser consultado sobre un reciente mensaje del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien aconsejó a los hinchas “mantenerse alejados de Estados Unidos”, Infantino fue tajante en su postura integradora: “La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol”.

A pesar de la crispación social generada por las violentas redadas contra migrantes de la Administración Trump, Infantino —quien ha mantenido múltiples encuentros con el mandatario estadounidense e incluso le otorgó un reconocimiento por “su contribución a la paz mundial”— insistió en la misión diplomática del deporte, subrayando la necesidad de “unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual”.

Voces a favor del boicot y el gigantismo del torneo

No obstante, el malestar persiste en Europa. Al llamado de Blatter se sumó Oke Göttlich, directivo de la federación alemana y presidente del club FC St. Pauli, quien instó a considerar un boicot oficial ante las amenazas de Trump hacia la Unión Europea y sus pretensiones expansionistas sobre Groenlandia.

La Copa del Mundo de 2026, que se llevará a cabo entre junio y julio, marcará un hito histórico al ser la edición más grande jamás realizada. Contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades anfitrionas. Sin embargo, el regreso del certamen a suelo estadounidense (por primera vez desde 1994) se produce en un clima de alta sensibilidad política y social.

