Luis de la Fuente reconoce que conquistar el Mundial será muy difícil

Ante la consulta de uno de los pequeños sobre si España repetirá la hazaña de Sudáfrica 2010, De la Fuente priorizó el proceso sobre el resultado: “Lo más importante en el deporte no es ganar o perder, porque hay cosas que a veces no se pueden controlar. Lo que hay que hacer es trabajar por intentar conseguirlo, entrenar y disfrutar; eso te acerca a la victoria, pero si no se logra, no pasa nada”. En ese sentido, recalcó que si no se alcanza la copa, el valor residirá en haberlo intentado con total entrega.

Debate sobre clubes y la portería de la “Roja”

El seleccionador también enfrentó preguntas directas sobre sus criterios de convocatoria. Al ser cuestionado por la mayor presencia de jugadores del Barcelona frente a los del Real Madrid, fue tajante: “Selecciono a jugadores españoles, no a futbolistas del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Athletic”.

La portería fue otro de los temas centrales, especialmente ante el gran momento de Joan García (Barcelona) y las dudas recientes en torno a Unai Simón (Athletic Club). De la Fuente evitó dar nombres definitivos para la cita mundialista, pero destacó la abundancia de talento bajo los tres palos, afirmando que España cuenta con seis de los diez mejores guardametas del mundo, citando a los mencionados Simón y García, junto a Álex Remiro, David Raya, Robert Sánchez y Leo Román.

El perfil del internacional español

De la Fuente explicó que detrás de cada lista hay un intenso trabajo de seguimiento, con un equipo que analiza entre 60 y 70 partidos semanales. Más allá de las condiciones técnicas, el riojano subrayó que busca específicamente que sus convocados sean “buenas personas”.

Finalmente, el técnico quiso reivindicar el papel del combinado nacional como un símbolo de cohesión social: “La selección es de las pocas cosas que unen al país entero. Es el equipo de todos, más allá de que todo el mundo tenga su corazoncito con un club”.

Fuente: EFE