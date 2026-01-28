Maya Handa asume el liderazgo del Mundial 2026 en Nueva York

De acuerdo con la nota oficial: “Jugadora y fan del fútbol de toda la vida, Handa usará este puesto innovador para supervisar el trabajo entre agencias de la Administración Mamdani para acoger la Copa Mundial 2026 de la FIFA y garantizar que el evento histórico beneficia a los residentes y la economía de la ciudad”.

Perfil y trayectoria

Handa, de ascendencia india, cuenta con una formación académica en análisis de políticas públicas por la Universidad de Chicago. Su trayectoria destaca por haber liderado la estrategia electoral de Mamdani —caracterizada por un fuerte impacto en redes sociales y movilización de bases— y por su reciente rol como asesora en el equipo de transición gubernamental.

Objetivos del cargo y contexto del torneo

Mamdani, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero, había prometido la creación de esta figura para mediar ante la FIFA y conseguir una reducción en el costo de los boletos para los encuentros en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede que albergará la gran final. Este torneo marcará un hito histórico al ser la edición más extensa hasta la fecha, ya que contará con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sedes de Norteamérica.

Finalmente, este nombramiento forma parte de una serie de designaciones realizadas hoy por el alcalde, quien integró a casi diez mujeres en puestos clave de su gabinete, resaltando en todas ellas su “compromiso serio e inquebrantable con el servicio público”.

Fuente: EFE