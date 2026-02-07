El Trofeo de la Copa del Mundo brilla en el Bernabéu en su ruta hacia el Mundial 2026

Roberto Carlos, quien alzara la gloria con Brasil en 2002, no ocultó su emoción al reencontrarse con la copa, asegurando que con este evento había recordado muchos momentos de Japón y Corea. Por su parte, Karanka, actual director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina, comentó que era un privilegio recibir en España el trofeo “que todo el mundo quiere levantar” por dos motivos: “porque en 2030 seremos sede del Mundial” y porque espera que este verano se pueda “bordar la segunda estrella” en el escudo que acredita como campeón del mundo.

La presentación contó además con Pedro Massa, director general de Coca-Cola Iberia, para quien es “un gran honor” que Madrid sea una de las paradas de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA. Esta sexta edición del tour comenzó el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí. Tras recorrer países como Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil, la ruta culminará en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, donde visitará 38 ciudades antes del inicio del torneo.

Sobre la trascendencia del evento, el vicepresidente de The Coca-Cola Company, Mickael Vinet, señaló en un comunicado: “Durante dos décadas, la Gira ha sido un viaje que ha unido al público con la magia de este deporte. En la travesía del trofeo rumbo a la mayor edición del torneo de la historia, ensalzamos la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte más popular del planeta”.

Coca-Cola y la FIFA celebran así 20 años de una alianza que ha impactado a más de cuatro millones de seguidores en 182 mercados. La jornada en el feudo blanco no solo permitió a los aficionados fotografiarse con la copa, sino que ofreció actividades como un torneo de fútbol 3x3. La gran final de esta competición se disputará en el propio estadio frente a un equipo de reconocidos creadores de contenido, contando con la narración y conducción de Ibai Llanos.

