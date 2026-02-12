Puebla recibirá el último ensayo de España antes del Mundial 2026

Desde la representación diplomática destacaron la relevancia del evento, calificándolo como una cita deportiva que “fortalece los lazos entre España y México a través del fútbol”. La “Roja”, que ostenta el título de la Eurocopa y la estrella mundial de 2010, llega como la gran favorita para liderar el Grupo H, donde deberá medir fuerzas ante Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. El sorteo confirmó que el choque entre españoles y uruguayos se disputará en Guadalajara el 26 de junio, generando un ambiente de celebración por el gran atractivo que despierta el equipo de Luis de la Fuente.

El duelo ante la escuadra chilena —que no logró clasificar a la cita mundialista— permitirá al seleccionador español realizar los últimos ajustes tácticos antes del debut, programado para el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos) frente a Cabo Verde. Posteriormente, los españoles jugarán su segundo encuentro el día 21, también en Atlanta, contra Arabia Saudí, y cerrarán la fase de grupos el 26 en el Estadio de las Chivas de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas de la competición.

El país azteca albergará un total de 13 partidos de la competición. En Guadalajara se disputarán cuatro encuentros de la fase de grupos, mientras que Monterrey recibirá otros cuatro, incluido uno de la ronda de los 32 mejores. Por su parte, el Estadio Azteca de la Ciudad de México contará con cinco duelos: tres de la etapa de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final.