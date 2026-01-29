España elige Chattanooga como sede operativa para el Mundial 2026

La decisión final fue tomada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras un exhaustivo análisis de diversas opciones, realizado en coordinación con el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Luis de la Fuente. La ubicación resulta estratégica al encontrarse a menos de dos horas en autobús de Atlanta, ciudad donde España disputará sus dos primeros partidos frente a Cabo Verde y Arabia Saudí.

En cuanto a los desplazamientos, la expedición completará los 189 kilómetros que separan ambas ciudades el 14 de junio, un día antes de su debut, y repetirá el trayecto el día 20 en la víspera de su segundo compromiso. El viaje de mayor distancia tendrá lugar para el cierre de la fase de grupos ante Uruguay, cuando el equipo vuele a la ciudad mexicana de Guadalajara para el choque del 27 de junio.

Detalles de la sede y alojamiento

Chattanooga, situada en el condado de Hamilton junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout, cuenta con una población de 190.000 habitantes. Durante su estancia, los internacionales se alojarán en el lujoso hotel Embassy Suites by Hilton, ubicado a 5.8 kilómetros de su centro de entrenamiento. Las instalaciones de la Baylor School son un complejo de alto rendimiento deportivo que utiliza a diario el Atlanta United de la MLS y que ya acogió al Auckland City FC neozelandés durante el Mundial de Clubes del pasado verano.

Chris Angel, director de la Baylor School, ha expresado la relevancia de este acuerdo para la institución: “Es una oportunidad importante para Baylor y la comunidad de Chattanooga. Nos sentimos honrados y emocionados de haber sido seleccionados. Ser sede de España coloca a nuestra extraordinaria escuela en el escenario mundial, a la vez que refleja la calidad de nuestro campus, instalaciones e infraestructura para el rendimiento atlético de élite”.

Finalmente, la RFEF ha confirmado que estudiará las siguientes sedes de concentración en función de los resultados obtenidos y del camino que deba seguir la selección española a lo largo de la competición.