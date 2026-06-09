Los Fernández se meten en el selecto club de padres e hijos mundialistas

La lista oficial de la Albirroja para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 trajo consigo un dato periférico. Con la convocatoria de Roberto Junior “Gatito” Fernández a la selección paraguaya para disputar el Mundial se convierte en la tercera pareja padre/hijo, que estará presente en la máxima cita de selecciones nacionales.

A lo largo de un siglo de historia mundialista, que dos generaciones de una misma familia defiendan el arco de su país es un fenómeno casi inédito. Los Fernández se suman desde a un olimpo de leyenda donde la mística se hereda en los guantes. Hasta la fecha, este logro solo pertenecía a dos dinastías del Viejo Continente: los Reina en España y los Schmeichel en Dinamarca. Hoy, Sudamérica reclama su lugar en el mapa de la herencia futbolera.

La leyenda del “Gato” y el heredero albirrojo

El histórico arquero paraguayo Roberto “Gato” Fernández disputó únicamente una Copa Mundial de la FIFA, la edición de México 1986: Jugó los 4 compromisos de Paraguay en el torneo (fase de grupos ante Irak, México y Bélgica, y octavos de final frente a Inglaterra). Le tapó un penal histórico al mexicano Hugo Sánchez en el Estadio Azteca. Cuarenta años después de aquella hazaña en suelo azteca, su hijo “Junior” toma la posta en el mismo territorio norteamericano para mantener vivo el legado familiar bajo los tres palos.

Miguel y Pepe Reina: Tradición y gloria con la Roja

El exportero español Miguel Reina fue convocado para la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. Aunque no llegó a disputar ningún minuto (el guardameta titular fue José Ángel Iribar), formó parte de la lista oficial de la Selección Española en dicho torneo. En el Mundial de Inglaterra 1966, la Selección Española quedó eliminada en la fase de grupos.

Por su parte, su hijo Pepe Reina fue convocado y participó en cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Española de Fútbol (2006, 2010, 2014 y 2018), coronándose campeón del mundo en 2010 en Sudáfrica, recordado por darle la infoirmación a Iker Casillas en el penal de Óscar “Tacuara” Cardozo, que terminó atinando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el Mundial de Alemania 2006, Pepe fue convocado por el seleccionador Luis Aragonés como tercer arquero, aunque no disputó ningún minuto durante el torneo. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, formó parte del histórico equipo que le dio a España su primera estrella mundial. Aunque Iker Casillas disputó todos los partidos, Reina fue un pilar fundamental en el vestuario y la armonía del grupo.

Su debut en cancha llegó en Brasil 2014. Nuevamente citado, tuvo su debut mundialista en el último partido de la fase de grupos contra Australia, manteniendo su portería a cero en la victoria por 3-0. Finalmente, en Rusia 2018, asistió como parte de la plantilla de convocados, sin llegar a sumar minutos de juego.

Peter y Kasper Schmeichel: El orgullo de Dinamarca

Peter Schmeichel participó en un solo Mundial como jugador profesional: la Copa Mundial de Francia 1998. En dicho torneo, el legendario arquero danés fue el capitán de la selección de Dinamarca y alcanzó los cuartos de final, donde fueron eliminados tras perder 3-2 frente a Brasil.

El legado lo continuó de forma brillante su hijo. El arquero danés Kasper Schmeichel disputó dos Copas Mundiales de la FIFA con la selección de Dinamarca: Rusia 2018 y Qatar 2022. En ambos torneos fue el guardameta titular y pieza fundamental del equipo nacional.

En la cita de Rusia 2018, Dinamarca alcanzó los octavos de final, siendo eliminada por Croacia en la tanda de penales. Durante este torneo, Kasper igualó la marca histórica de su padre, Peter Schmeichel, al registrar una impresionante racha de 572 minutos sin recibir goles en la Copa del Mundo. Su segunda experiencia fue en Qatar 2022, donde jugó los tres partidos de la fase de grupos (frente a Túnez, Francia y Australia), aunque Dinamarca no logró avanzar a la ronda eliminatoria.