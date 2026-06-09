“Paraguay juega bien duro”, la advertencia de Cristian Roldán antes del debut mundialista

Se palpita el debut en la Copa del Mundo y la tensión empieza a jugar su partido. El centrocampista estadounidense Cristian Roldán advirtió este martes sobre la dureza física de Paraguay, rival con el que Estados Unidos debutará en el Mundial el próximo viernes en Los Ángeles.

“Paraguay juega bien duro”, indicó Roldán en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Irvine, en el estado de California, donde la selección estadounidense se concentra para los entrenamientos del Mundial.

Un antecedente que quedó en el pasado

El volante norteamericano tiene muy claro que el estreno oficial no tendrá nada que ver con los duelos previos de preparación. El centrocampista aseguró que el partido del viernes será “hasta más difícil” que el que ambas selecciones disputaron de manera amistosa el pasado 15 de noviembre en Pensilvania, en el que EE.UU. se impuso por 2-1.

Aun así, el equipo estadounidense confía en su potencial tras los encuentros recientes, en los que derrotaron a Senegal por 3-2 y cayeron por 1-2 ante Alemania. “Sabemos que podemos competir contra cualquiera”, añadió Roldán, quien aseguró que el equipo trabaja por mejorar y corregir los errores.

Choque de pizarras argentinas en Los Ángeles

El partido no solo promete chispazos dentro de la cancha, sino también un tremendo duelo táctico en los bancos de suplentes. Estados Unidos, dirigida por el técnico argentino Mauricio Pochettino, marcará su debut mundialista como país anfitrión contra la Albirroja que conduce el también argentino Gustavo Alfaro.

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El escenario para este choque de titanes está listo: el encuentro está previsto para las 18:00 hora local (22:00 hora de Paraguay) en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, con una capacidad para 70.000 espectadores que prometen armar una verdadera caldera.