FIFA oficializa la capacidad de las sedes que buscan el récord histórico

La FIFA hizo oficiales las capacidades exactas de los recintos que albergarán la Copa del Mundo de 2026, una edición que marcará un hito al albergar un total de 104 partidos, cuarenta compromisos más que el certamen celebrado en Qatar 2022.

Lea más: El imponente estadio donde Paraguay debutará va quedando a tono

La escala organizativa de este torneo apunta a batir de forma definitiva la marca histórica de concurrencia de público, un camino que se pondrá en marcha con el enfrentamiento inaugural de este jueves entre las selecciones de México y Sudáfrica en el mítico césped de la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe de la entidad matriz del fútbol mundial, la demanda global acumulada no tiene precedentes, por lo que todo indica que se superará el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, una proyección que refleja la magnitud y el impulso que ha tomado este primer campeonato ampliado a 48 selecciones.

Los gigantes del torneo y el templo de la final

El Estadio Ciudad de México se posiciona en la cúspide de las capacidades con sus 80.824 localidades disponibles para el arranque de la competencia. Apenas unos asientos por detrás aparece el Estadio Nueva York Nueva Jersey, el MetLife Stadium, que funcionará como sede del compromiso decisivo por el título el próximo 19 de julio y cuenta con un aforo oficial de 80.663 asientos, erigiéndose como la segunda estructura más grande del torneo. El podio de los escenarios con mayor capacidad para recibir a la afición internacional lo completan los estadios de Dallas con 70.649 plazas y el recinto de Los Ángeles con 70.492 ubicaciones disponibles.

La infraestructura distribuida en las diferentes sedes norteamericanas muestra un escalonamiento en sus aforos. En el siguiente rango de capacidades se ubican los estadios de Kansas City con 69.045 asientos, Filadelfia con 68.324 localidades, Atlanta con 68.239 y la sede de Seattle con un total de 66.925 lugares para el público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las sedes del tramo intermedio y los recintos de menor escala

Por su parte, las ciudades de Miami y Boston contarán con escenarios que albergarán a 64.478 y 64.146 espectadores, respectivamente, manteniendo una media de alta concurrencia para los compromisos asignados a sus zonas geográficas.

En la parte baja de la nómina de capacidades, el Estadio BC Place de Vancouver se reporta listo con 52.497 localidades oficiales, seguido por los recintos mexicanos de Monterrey con 51.243 asientos y Guadalajara con 45.664 plazas. El listado general de las sedes mundialistas se cierra con el Estadio de Toronto, complejo que presenta el aforo más reducido de toda la competición con un espacio habilitado para 43.036 aficionados.