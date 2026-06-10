El imponente estadio donde Paraguay debutará va quedando a tono

La cuenta regresiva llega a su fin. A casi 48 horas del debut de la selección paraguaya en la Copa del Mundo de 2026, las principales estructuras del SoFi Stadium ya se encuentran completamente acondicionadas para albergar su primer encuentro en la cita ecuménica.

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El imponente recinto, ubicado en territorio californiano, lucirá una fisonomía particular debido a las estrictas normativas de la FIFA que prohíben el uso de marcas comerciales en los nombres de las sedes durante sus torneos oficiales. Por este motivo, el complejo fue rebautizado temporalmente y de manera oficial como Los Angeles Stadium (Estadio de Los Ángeles).

En los sectores técnicos, el banco de suplentes que resguardará al cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro y a los futbolistas de relevo ya fue decorado con los símbolos y la bandera de Paraguay. El compromiso adquiere una carga emotiva e histórica de gran magnitud para el fútbol de nuestro país, dado que marcará el regreso de la Albirroja a la máxima competición del fútbol mundial tras una prolongada ausencia de 16 años.

El fixture albirrojo en la fase de grupos

El seleccionado paraguayo quedó emparejado en una zona de alta exigencia competitiva dentro del cuadro principal. En esta primera etapa, la Albirroja deberá medir fuerzas ante uno de los tres anfitriones del certamen, Estados Unidos, además de un representante europeo procedente de la zona de repechaje y el combinado de Australia.

El esperado debut del combinado nacional se producirá este viernes 12 de junio a las 22:00, hora de nuestro país, cuando enfrente a Estados Unidos en el partido inaugural de su zona. Posteriormente, la segunda presentación de Paraguay quedó programada para el sábado 20 de junio a las 00:00 ante Turquía, mientras que el cierre de su participación e el Grupo D se cerrará el jueves 25 de junio a las 23:00 contra Australia.