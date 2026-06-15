España no puede con Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026

A España le costó plasmar en el marcador la superioridad ejercida sobre Cabo Verde, que activó el “modo aguante”, con el propósito de golpear de contragolpe, aunque pocas veces pudo salir del asedio.

Los caboverdianos lograron el propósito de mantener el 0-0 para puntuar en esta primera fecha del Mundial 2026, en una llave por demás fuerte, completada por Uruguay y Arabia Saudita.

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Al descanso, con el marcador en blanco, todo un logro para el seleccionado de la Confederación Africana, que además de su labor defensiva prolija, tuvo el componente de la suerte que se requiere para salir adelante. Un remate dio en el travesaño y en el rebote contó con la buena intervención de su guardameta.

Los datos estadísticos fueron claramente favorables a la Roja en posesión de balón, pases, remates al arco y demás. La misión era quebrar el cero en la complementaria, ya que los intentos del primer tiempo resultaron infructuosos.

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La etapa final tuvo la misma tónica. El elenco europeo se fue adelante en busca del desnivel, contra un rival firme, que si bien sintió los embates físicos, mantuvo firmeza.

En la segunda ronda, España jugará el domingo contra Arabia Saudita, en Atlanta (13:00 de Paraguay), mientras que Cabo Verde lidiará ese mismo día con Uruguay, en Miami (19:00).

Detalles del partidos

Estadio: Atlanta. Árbitro: Adham Makhadmeh. Asistentes: Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle (de Jordania). Cuarto y quinto árbitros: Andrés Rojas y Alexander Guzmán (Colombia). VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). AVAR: Khamis Al Marri (Qatar). Soporte VAR: Fu Ming (China).

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Pedri, Rodri (87’ Nico Williams) y Fabián Ruiz (71’ Mikel Merino); Ferran Torres (81’ Dani Olmo), Mikel Oyarzábal y Gavi (71’ Lamine Yamal). D.T.: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral (76’ João Paulo); Kevin Lenini; Ryan Mendes, Laros Duarte (61’ Deroy Duate), Jamiro Monteiro (79′ Telmo Arcanjo) y Jovane Cabral (61’ Willy Semedo); Dailon Livramento (61’ Nuno da Costa). D.T.: Pedro Leitão Brito.

Gol: No hubo. Amonestados: 16’ Sidny Lopes Cabral (CV) y 93′ Pedri (E). Tiros de esquina: España 11-Cabo Verde 1.