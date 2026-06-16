Francia exhibe chapa de candidata en el Mundial 2026

Uno de los partidos más aguardados de la primera fecha del Mundial Norteamérica 2026 era el de Francia contra Senegal, por el Grupo I, que estuvo a la altura de la magnitud del evento. Los campeones en 1998 y 2018 tuvieron un estreno victorioso por 3-1.

Si bien el seleccionado europeo fue el que tomó la iniciativa, por momentos arrinconó al adversario, el conjunto africano tuvo ocasiones propicias para marcar, remate al palo, rebote casi milagroso, definiciones erróneas.

El equipo de Didier Deschamps, plagado de figuras, buscó por todos los medios el desnivel en la primera etapa, pero también pasó por sustos al quedar descompensados.

Los datos estadísticos de la fracción inicial marcaban el 57 por ciento de posesión de Francia, aunque con un solo remate a portería contra cinco de Senegal, que no necesitó dar tantas vueltas para dañar. Un empate técnico en precisión de los pases, sin sanciones disciplinarias antes del descanso.

En la complementaria, el VAR determinó una irregularidad por una supuesta falta en el área de Sadio Mané sobre Kylian Mbappé, pero el árbitro australiano Alireza Faghani desestimó el penal.

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Poco después se quebró la paridad. Pase quirúrgico de Michael Olise para la definición de primera de Kylian Mbappé.

La réplica fue inmediata, con la resolución de Nicolas Jackson que no subió al marcador por posición adelantada.

El 2-0 lo hizo el recién ingresado Bradley Barcola, luego de una gran habilitación de Rabiot. Expediente difícil, pero liquidado por Francia gracias a sus individualidades.

El descuento fue señalado por Ibrahim Mbaye con tiro potente. Senegal no tuvo tiempo para soñar con el empate, porque de inmediato, con un espectacular remate, Mbappé estableció el 3-1.

En la segunda fecha, Francia jugará contra Irak el lunes 22 en Filadelfia (18:00, hora paraguaya), en tanto que Senegal lidiará ese mismo día con Noruega, en New Jersey (21:00).

Detalles del partido

Estadio: Metlife, New Jersey. Árbitro: Alireza Faghani. Asistentes: George Lakrindis y Andrew Lindsay (de Australia). Cuarto y quinto árbitros: Sandro Schaerer y Stephane de Almeida (Suiza). VAR: Abdullah Alshehri (Arabia Suudita). AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos). Soporte VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano y Theo Hernández; Aurelien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembelé (80’ Bradley Barcola), Desiré Doué (87′ Rayan Cherki); Kylian Mbappé. D.T.: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara (75’ Habib Diarra), Idrissa Gueye (88’ Pathé Ismaël Ciss) y Pepe Gueye (83’ Iliman Ndiaye); Ismaila Sarr (75’ Ibrahim Mbaye), Nicolas Jackson (83’ Ahmadou Bamba Dieng) y Sadio Mané. D.T.: Pepe Thiaw.

Goles: 65’ y 96’ Kylian Mbappé, 81’ Bradley Barcola (F); 95’ Ibrahim Mbaye (S). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: Francia 6-Senegal 4.