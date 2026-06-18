República Checa y Sudáfrica, punto e incertidumbre en el Mundial 2026

República Checa y Sudáfrica encaraban el duelo de la segunda fecha del Grupo A con poco margen de error, después de haber perdido en la ronda inicial contra Corea del Sur y México, respectivamente. Fue empate de 1-1 en Atlanta, Georgia.

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El gol tempranero nació en una acción de saque manual, sucesivos toques para la definición de Michal Sadilek tras la asistencia de Alexandr Sojka.

Con su ventaja, el seleccionado checo trasladaba la responsabilidad al rival, por lo que Sudáfrica tenía la necesidad de ajustar sus piezas y avanzar.

El orden no era precisamente un sello distintivo del elenco africanos, porque iban al ataque en masa y quedaban desprotegidos en la retaguardia, tal vez aplicando la famosa frase “bajo el riesgo está la ganancia”.

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Si bien Sudáfrica cerró el primer tiempo con el 63 por ciento, no tuvo la suficiente claridad para vulnerar la portería rival.

La complementaria tuvo la misma tónica. El conjunto que iba en ventaja priorizó su bloque defensivo, aunque también generó salidas prometedoras para aumentar la diferencia.

Los sudafricanos buscaron por todos los medios el tanto de la paridad, que se dio mediante un penal tras un disparo en un brazo en posición antinatural. El remate de Maseko dio en Sulc y la árbitra Tori Penso no dudó en sancionar.

Teboho Mokoena, con disparo esquinado, desató el festejo de los Bafana Bafana, que se volcaron en busca de la victoria, que no la pudieron concretar.

En la última fecha de la fase de grupos, República Checa jugará el miércoles 24 contra México, en el estadio Azteca, en tanto que Sudáfrica lidiará con Corea del Sur ese mismo día, en Monterrey. Los duelos en simultáneo se iniciarán a las 22:00, hora paraguaya.

Detalles del partidos

Estadio: Atlanta. Árbitra: Tori Penso. Asistentes: Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt (terna de Estados Unidos). Cuarto y quinto árbitros: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis (Nueva Zelanda). VAR: Tatiana Guzman (Nicaragua). AVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). Soporte VAR: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos).

República Checa: Matej Kovar; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Ladislav Krejci y Tomas Holes; Vladimir Darida (55’ Pavel Sulc), Lukas Cerv (78’ David Zima), Muchal Sadilek (67’ Tomas Soucek), Alexandr Sojka (55’ Jaroslav Zeleny); Adam Hlozek (67’ Lukas Provod) y Patrick Schick. D.T.: Miroslav Koubek.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau e Ime Okon; Teboho Mokoena (85’ Kamogelo Sebelebele), Thalente Mbatha y Jayden Adams (ST Relebohile Mofokeng); Oswin Appollis, Thapelo Maseko e Iqraam Rayners (66’ Evidence Makgopa). D.T.: Hugo Broos.

Goles: 5’ Michal Sadilek (RCH) y 83’ Teboho Mokoena, de penal (S). Amonestados: 33’ Teboho Mokoena, 40’ Thalente Mbatha (S); 75’ Ladislav Krejci (RCH). Tiros de esquina: República Checa 5-Sudáfrica 5.