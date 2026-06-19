Marruecos madruga a Escocia y se consolida en el Grupo C mundialista

Marruecos está muy cerca de avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026, tras la victoria por 1-0 que consiguió en la noche del viernes contra Escocia, en Boston.

Los marroquíes manejaron el cotejo, sobretodo administrando la exigua ventaja, que obtuvieron apenas iniciado el compromiso a través del punta Ismael Saibari a los 2′, gol que se convirtió en el más rápido en lo que va de este mundial.

Con el control del juego, aguantaron las ocasionales cargas de la selección escocesa, para celebrar el primer triunfo en este mundial.

Mas tarde se enfrentaban Brasil y Haití, para definir posiciones al cerrar la segunda fecha por esta serie.

La última fecha se disputará el miércoles 24 de los corrientes: Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití.

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Síntesis

Estadio: Boston, Foxborough. Árbitro principal: Ilgiz Tantashev, Asistente 1: Andrey Tsapenko, Asistente 2: Timur Gaynulin (todos uzbekos). Cuarto oficial: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (jordano). VAR: Armando Villarreal (EE.UU.).

Alineaciones

Escocia: Angus Gunn; Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney (60′ Ben Gannon-Doak), Andy Robertson y Nathan Patterson (88′ Anthony Ralston); Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn (83′ Ross Stewart) y Ryan Chistie (71′ Kenny McLean); Ché Adams (71′ Lyndon Dykes). D.T.: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Issa Diop, Achraf Hakimi y Chadi Riad; Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi (90′ Samir El Mourabet), Bilal El Khannouss (83′ Chemsdine Talbi), Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz (83′ Ayoube Amaimouni) e Ismael Saibari (83′ Soufiane Rahimi). D.T.: Mohamed Ouahbi.

Gol: 2′ Ismael Saibari.

Amonestaciones: 65′ Andy Robertson (E); 22’ Issa Diop (M).