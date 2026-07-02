Mundial de Fútbol
02 de julio de 2026 a la - 17:58

España clasifica con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal abre los brazos en el festejo del primero de sus goles con Alex Baena, en la victoria de España contra Austria.
Mikel Oyarzabal abre los brazos en el festejo del primero de sus goles con Alex Baena, en la victoria de España contra Austria.195829+0000 ETIENNE LAURENT

España no tuvo inconvenientes para eliminar este jueves a Austria y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El resultado de 3-0 hasta quedó corto.

Por ABC Color

La superioridad de España sobre Austria fue tan clara que no se refleja del todo en el marcador, que fue de 3-0, en el choque entre seleccionados europeos.

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La Roja tuvo un arranque “eléctrico”. Toque de Lamine Yamal para Baena, devolución para el chico del Barcelona que no puede llegar ante la salida de Alexander Schlager.

Lamine Yamal ante el portero Alexander Schlager, que salió a tiempo para abortar la carga española.
Lamine Yamal ante el portero Alexander Schlager, que salió a tiempo para abortar la carga española.

En rendimiento del seleccionado español fue mejor, por lo que la llegada del gol parecía una cuestión de tiempo. Marc Cucurella marcó tras un rebote, pero el tanto no subió al marcador por una obstrucción al arquero por parte de Cubarsí.

Definición de Marc Cucurella, cuyo gol no subió al marcador por falta contra el arquero.
Definición de Marc Cucurella, cuyo gol no subió al marcador por falta contra el arquero.

Austria se dedicó al trabajo de contención. Su objetivo de mantener el cero se estaba cumpliendo, aunque para seguir tenía que ganar, pero no tenía profundidad ofensiva.

Zurdazo de Mikel Oyarzabal, autor del gol de la Roja.
Zurdazo de Mikel Oyarzabal, autor del gol de la Roja.

Tanta agua va al cántaro que al final se rompe. España movió el tablero con un pase de Cucurella y la resolución con el pie izquierdo de Mikel Oyarzabal, en una acción en la que para el definidor parece ser tan fácil el fútbol cuando en realidad no lo es.

Alexander Schlager no pudo hacer nada ante el disparo potente de Oyarzabal.
Alexander Schlager no pudo hacer nada ante el disparo potente de Oyarzabal.
Mikel Oyarzabal inicia el festejo de su anotación.
Mikel Oyarzabal inicia el festejo de su anotación.

La complementaria tuvo la misma tónica, con el protagonismo del elenco rojo contra un rival que pese a los cambios, no tuvo mejoría.

El conjunto dirigido por De la Fuente envolvió al adversario. Rodri buscó de media distancia su conversión. Su envío pasó cerca.

El 2-0 se ajustaba más al desarrollo del encuentro. Centro de Baena y cabezazo de Pedro Porro.

Cabezazo y adentro. Pedro Porro aumentaba la ventaja de la dominante selección española.
Cabezazo y adentro. Pedro Porro aumentaba la ventaja de la dominante selección española.

La selección austriaca se vio tan superada que en ningún momento pudo en riesgo la victoria roja, absolutamente justificada.

La goleada se configuró sobre el final tras un pase de Cucurella y el efectivo cierre de Oyarzabal para establecer su doblete.

En la siguiente instancia, España jugará con el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Detalles del partido

Escenario: SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles). Árbitro: Gleen Nyberg. Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (terna de Suecia). Cuarto y quinto árbitros: Dahane Beida (Mauritania) y Elvis Noupue (Camerún). VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia). AVAR: Fedayi San (Suiza). Soporte VAR: Shaun Evans (Australia).

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (93′ Marc Pubill), Cucurella; Rodri, Pedri (93′ Fabián Ruiz), Dani Olmo (71’ Mikel Merino); Lamine Yamal (86’ Pablo Gavi), Mikel Oyarzabal y Álex Baena (71’ Ferran Torres). D.T.: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch (86’ Alexander Prass), Kevin Danso, David Alaba; Xaver Schlager (ST Florian Grillitsch), Nicolas Seiwald (ST Carney Chukwuemeka), Marcel Sabitzer, Romano Schmid (60’ Sasa Kalajdzic), Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch (60’ Marko Arnautovic). D.T.: Ralf Rangnick.

Goles: 36’ y 88’ Oyarzabal, 66’ Pedro Porro (E). Amonestado: 83’ Stefan Posch (A). Tiros de esquina: España 9-Austria 0.

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