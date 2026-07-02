España clasifica con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026

La superioridad de España sobre Austria fue tan clara que no se refleja del todo en el marcador, que fue de 3-0, en el choque entre seleccionados europeos.

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La Roja tuvo un arranque “eléctrico”. Toque de Lamine Yamal para Baena, devolución para el chico del Barcelona que no puede llegar ante la salida de Alexander Schlager.

En rendimiento del seleccionado español fue mejor, por lo que la llegada del gol parecía una cuestión de tiempo. Marc Cucurella marcó tras un rebote, pero el tanto no subió al marcador por una obstrucción al arquero por parte de Cubarsí.

Austria se dedicó al trabajo de contención. Su objetivo de mantener el cero se estaba cumpliendo, aunque para seguir tenía que ganar, pero no tenía profundidad ofensiva.

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Tanta agua va al cántaro que al final se rompe. España movió el tablero con un pase de Cucurella y la resolución con el pie izquierdo de Mikel Oyarzabal, en una acción en la que para el definidor parece ser tan fácil el fútbol cuando en realidad no lo es.

La complementaria tuvo la misma tónica, con el protagonismo del elenco rojo contra un rival que pese a los cambios, no tuvo mejoría.

El conjunto dirigido por De la Fuente envolvió al adversario. Rodri buscó de media distancia su conversión. Su envío pasó cerca.

El 2-0 se ajustaba más al desarrollo del encuentro. Centro de Baena y cabezazo de Pedro Porro.

La selección austriaca se vio tan superada que en ningún momento pudo en riesgo la victoria roja, absolutamente justificada.

La goleada se configuró sobre el final tras un pase de Cucurella y el efectivo cierre de Oyarzabal para establecer su doblete.

En la siguiente instancia, España jugará con el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Detalles del partido

Escenario: SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles). Árbitro: Gleen Nyberg. Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (terna de Suecia). Cuarto y quinto árbitros: Dahane Beida (Mauritania) y Elvis Noupue (Camerún). VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia). AVAR: Fedayi San (Suiza). Soporte VAR: Shaun Evans (Australia).

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (93′ Marc Pubill), Cucurella; Rodri, Pedri (93′ Fabián Ruiz), Dani Olmo (71’ Mikel Merino); Lamine Yamal (86’ Pablo Gavi), Mikel Oyarzabal y Álex Baena (71’ Ferran Torres). D.T.: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch (86’ Alexander Prass), Kevin Danso, David Alaba; Xaver Schlager (ST Florian Grillitsch), Nicolas Seiwald (ST Carney Chukwuemeka), Marcel Sabitzer, Romano Schmid (60’ Sasa Kalajdzic), Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch (60’ Marko Arnautovic). D.T.: Ralf Rangnick.

Goles: 36’ y 88’ Oyarzabal, 66’ Pedro Porro (E). Amonestado: 83’ Stefan Posch (A). Tiros de esquina: España 9-Austria 0.