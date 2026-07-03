Deschamps desactiva la alarma climática en Filadelfia: “No tengo una obsesión con el calor”

Francia no busca excusas ante el “horno” de Filadelfia. En la víspera del choque de octavos ante Paraguay, Didier Deschamps minimizó el impacto de la ola de calor extremo y aseguró que su plantel completó todos los protocolos para resistir las condiciones del sábado.

Sin obsesiones: la respuesta de Deschamps ante la emergencia climática

La mitad oriental de Estados Unidos atraviesa una de las olas de calor más severas de los últimos años. Con una previsión que sitúa el termómetro en los 36 grados centígrados y una densa humedad a la hora del silbatazo inicial (17:00 hora local / 21:00 GMT), las condiciones ambientales se perfilan como un rival extra en el Lincoln Financial Field. Sin embargo, en rueda de prensa, el director técnico francés compareció ante los medios con total serenidad y restó importancia táctica al clima: “El calor no influye en el hecho de atacar o defender. Sabíamos que iba a hacer calor. Hemos hecho lo necesario con los protocolos”

La situación en la sede del encuentro es compleja. El viernes se registraron picos sofocantes de 38 grados y el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. decidió extender la advertencia oficial por calor extremo hasta la tarde del sábado. A pesar de esto, el estratega recordó que el proceso de aclimatación de su plantel comenzó hace varias semanas: “Cuando llegamos a Clairefontaine (para el inicio de la concentración de los Bleus con vistas al Mundial, el 29 de mayo), también hacía mucho calor. Es un factor y todos los equipos se han preparado. Es el quinto partido con los organismos muy exigidos, pero no tengo una obsesión con el calor”.

La preocupación por el bienestar de los atletas no es menor; ya durante el Mundial de Clubes de la temporada pasada, celebrado en territorio norteamericano, el sindicato global de futbolistas FIFPro levantó alertas públicas sobre los riesgos médicos de competir bajo este tipo de umbrales climáticos. A esto se añade el persistente riesgo de tormentas eléctricas, un elemento inestable que podría forzar la interrupción del compromiso.

Parte médico y el favoritismo ante la sorprendente Albirroja

En lo estrictamente deportivo, Francia llega al compromiso con un panorama médico sumamente favorable. El cuerpo técnico dispondrá de la totalidad de su plantilla estelar, registrando únicamente la baja del delantero Marcus Thuram, quien quedó descartado debido a problemas físicos.

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Consolidada como la selección más sólida y vistosa en lo que va de la cita mundialista, la escuadra gala medirá sus fuerzas frente a una motivada selección paraguaya, que viene de romper todos los pronósticos al eliminar a Alemania en la tanda de penales y busca firmar una nueva página de épica en el torneo.