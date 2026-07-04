Marruecos cumple con los pronósticos y se instala en cuartos de final

El duelo tuvo un arranque cortado, con varias faltas. El que tomó la iniciativa fue Canadá, con cargas permanentes. Marruecos tomó inicialmente una postura más cautelosa, como midiendo primeramente la temperatura al rival, al que derrotó con autoridad por 3-0, clasificando a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Jonathan David aplicó un zurdazo en un pasaje favorable al conjunto norteamericano que apretó y tuvo un par de tiros de esquina. La vía aérea parecía ser ideal para romper el cero.

Los Leones del Atlas, candidatos a ganar la serie por potencial, estuvieron muy contenidos inicialmente, por lo que el espectáculo no tuvo el vuelo esperado para una instancia ya avanzada de la Copa del Mundo. Luego se soltaron y fueron indomables.

El atacante africano Ismael Saibari debió ser cambiado por una lesión muscular. Lo sustituyó Soufiane Rahimi, demostrando su actitud combativa para lidiar con los defensores con importante contextura física.

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El primer tiempo se cerró con más amonestados que ocasiones propicias de gol. Fueron 15 infracciones con dos tarjetas para Canadá, contra seis faltas y cuatro acrílicos amarillos de Marruecos, que tuvo el 66 por ciento de posesión del balón, sin que se traduzca en oportunidades claras frente a la portería rival.

El gol despertó el juego, le dio otro matiz. Acción de pizarra con una cesión de tiro libre de Achraf Hakimi a Azzedine Ounahi, quien libre de marca en las cercanías del área aplicó un potente tiro raso para vencer la estirada de Maxime Crépeau. Fue una sorpresa, porque todos esperaban el centro.

El equipo norteamericano intentó hacer frente a la adversidad, pero no tuvo la suficiente lucidez para llegar al empate. El adversario cerró espacios y aplicó el golpe de gracia mediante un contragolpe espectacular, culminado por Ounahi tras el pase de Brahim Díaz.

Los minutos pasaban, los canadienses fueron con todo al ataque, dejaron espacios y en el último minuto adicional Soufiane Rahimi configuró la goleada: 3-0.

Marruecos, una verdadera potencia del fútbol africano, aguarda en cuartos por el ganador del choque de segundo turno del día entre Francia y Paraguay.

Detalles del partido

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Michael Oliver. Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (terna de Inglaterra). Cuarto y quinto árbitros: Danny Makkelie y Hessel Steegstra (Países Bajos). VAR: Jarred Gillett (Inglaterra). AVAR: Dennis Higler (Países Bajos). Soporte VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc de Fougerolles, Richie Laryea (79’ Jacob Shaffelburg); Tajon Buchanan (87’ Jayden Nelson), Stephen Eustáquio, Niko Sigur (88’ Jonathan Osorio), Ali Ahmed (79’ Promise David); Jonathan David, Tani Oluwaseyi (63’ Cyle Larin). D.T.: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop (87’ Marwane Saadane), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi (63’ Sofyan Amrabat), Azzedine Ounahi (87’ Samir El Mourabet), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari (22’ Soufiane Rahimi), Bilal El Khannouss (63’ Chemsdine Talbi). D.T.: Mohamed Ouahbi.

Goles: 50’ y 82’ Azzedine Ounahi, 98′ Soufiane Rahimi (M). Amonestados: 20’ Redouane Halhal, 40’ Achraf Hakimi, 45’ Azzedine Ounahi y 45’ Bilal El Khannouss (M); 40’ Richie Laryea, 43’ Jonathan David, 49’ Luc de Fougerolles y 67’ Cyle Larin (C). Tiros de esquina: Canadá 9-Marruecos 1.