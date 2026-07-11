Harry Kane sobre Haaland: “Somos jugadores completamente diferentes”

Al ser consultado por el paralelismo entre ambos, el atacante fue tajante: “Creo que somos jugadores completamente diferentes”, declaró el capitán de Inglaterra en rueda de prensa.

Inmediatamente después, el goleador del Bayern Múnich no escatimó en elogios para describir las condiciones físicas del noruego: “Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo”, añadió sobre la mayor amenaza rival.

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Pese a reconocer su nivel, el ‘9’ de los Three Lions quiso marcar las distancias respecto al estilo y la propuesta de juego de cada uno: “Me veo como un jugador diferente, aunque marquemos los mismos goles. A mí me gusta tocar un poco más el balón, involucrarme un poco más en el juego”, explicó el capitán inglés.

El respaldo de Tuchel y buenas noticias en el campamento inglés

Junto a él, el seleccionador Thomas Tuchel alabó el momento de forma de su estrella, de la que dijo que “decide todos los partidos” para su equipo. El estratega alemán mostró su orgullo por liderar el vestuario junto al atacante: “Es nuestro líder, nuestro capitán (...) Es un privilegio ser su entrenador”, declaró el técnico.

Antes del choque contra Noruega, Tuchel recibió una buena noticia con el regreso a los entrenamientos del centrocampista Declan Rice, el lateral derecho Reece James y el defensa central Marc Guéhi, tras superar sus respectivas lesiones. Una ayuda más que bienvenida para intentar frenar a un Haaland desatado, autor de siete goles en su primer Mundial.

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Más allá de la figura del temible delantero, Kane advirtió que el peligro de los escandinavos va mucho más allá de las individualidades, recordando que vienen de eliminar a una potencia tras vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final: “Es un equipo realmente peligroso. Tienen jugadores fantásticos y están muy bien dirigidos”, afirmó.

Para cerrar, el capitán inglés analizó la estrategia que deberán implementar para sellar el pase a las semifinales: “Va a ser nuestro trabajo encontrar debilidades en su estructura (...) en general esperamos un partido difícil”.