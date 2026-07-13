¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. España y dónde ver en vivo?

Este martes 14 de julio, España y Francia se ven las caras en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá la conducción arbitral del salvadoreño Iván Barton. El duelo que está marcado para las 16:00 (hora paraguaya) no es un partido más: es el duelo definitivo entre dos gigantes europeos que buscan el pase directo a la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Por un lado, España sufrió pero cumplió al vencer 2-1 a Bélgica en Los Ángeles. Fabián Ruiz adelantó a la Roja y, aunque De Ketelaere empató —marcando el primer gol que encajaba España en el torneo—, el infalible Mikel Merino desató la locura en el minuto 88 para dar la victoria. Por el otro, Francia avanzó con autoridad al derrotar 2-0 a Marruecos con zarpazos de sus estrellas, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, certificando así su tercera semifinal mundialista consecutiva.

España: La base joven que no le teme a nadie

La selección de Luis de la Fuente se presenta en Texas consolidando un estilo de control total del juego combinado con la velocidad eléctrica y descarada de Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas. La pizarra española apuesta por una posesión comandada por el cerebro de Rodri y una ofensiva vertical diseñada para demoler bloques bajos. Además, el factor mental juega a su favor. España llega con la moral por las nubes al haberle tomado la medida a los galos en los dos últimos precedentes oficiales de eliminación directa: el 2-1 en las semis de la UEFA Eurocopa 2024 y el 5-4 en la Nations League 2024/2025.

Francia: El equipo dominante que busca hacer historia

El conjunto comandado por Didier Deschamps busca una hazaña legendaria: alcanzar su tercera final de Copa del Mundo consecutiva, algo que en la era moderna solo logró Alemania Federal en España 1982, México 1986 e Italia 1990. El gran argumento de “Les Bleus” en este campeonato es su gran estilo dominador, que solo concedió 2 goles en todo el certamen y mantiene su portería invicta en las rondas de eliminación directa. A la solidez defensiva se suma una pegada letal; con Kylian Mbappé como amenaza total, escoltado por el joven de Michael Olise y Désiré Doué, Francia es un equipo temible en las transiciones rápidas y el contragolpe.

Francia vs. España: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

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Francia vs. España: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos – Este: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Francia vs. España: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Francia vs. España: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.