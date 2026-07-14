Luis de la Fuente: “Estar en la final del Mundial es un lujo, es solo para los elegidos”

La Selección Española de Fútbol ya está en la final del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad a Francia (0-2). Tras el pitido final, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, compareció visiblemente emocionado ante los micrófonos de TVE para poner en valor la gesta de sus futbolistas y lanzar un mensaje de unión a todo el país.

“Agradecimiento por las muestras de afecto y ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser español”, expuso el técnico riojano, quien no dudó en destacar el “vínculo de todo un país” antes de sentenciar: “Juntos se consiguen cosas muy importantes”, comenzó diciendo el seleccionador.

De la Fuente, que ha devuelto a la Roja a la primera línea del fútbol mundial, reconoció la dificultad de asimilar el logro en caliente, aunque dejó claro que el hambre de este grupo no se detiene aquí. “Es difícil describir ahora lo que uno siente. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad. Orgullo que reitero de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcional como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo”.

Fieles a una idea desde el primer día

El camino hasta la gran final de la Copa del Mundo no fue casualidad. El seleccionador recordó el proceso de construcción de este equipo, un proyecto que comenzó hace casi cuatro años y que hoy recoge sus frutos más dulces. “Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo, es solo para los elegidos. Uno tiene que sumar todo esto a allá cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea y esta idea, que hemos sido fieles a ella, nos ha traído hasta aquí”, añadió con madurez.

Para cerrar, el técnico analizó el nivel de la plantilla que tiene a sus órdenes, elevando a sus jugadores al escalón más alto del panorama internacional tras superar la dura prueba ante el combinado francés. “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo, porque su compromiso, su generosidad, su talento es maravilloso. Verles jugar hoy ha sido un espectáculo. Orgulloso y feliz”, concluyó.