Pau Cubarsí: “Que venga el que venga”

La Selección Española ya está en la final del Mundial 2026 tras una exhibición defensiva y táctica ante Francia (0-2). Uno de los grandes triunfadores de la noche en Dallas fue el central Pau Cubarsí, quien compareció en zona mixta con la madurez que le caracteriza pero sin morderse la lengua a la hora de defender el trabajo de la zaga y la portería española.

“Es de las cosas más importantes en el mundo del fútbol tener la portería a cero. Te ayuda muchísimo. Sí que había un poco de ‘run, run’ que la defensa y la portería no estábamos bien y hemos callado muchas bocas. Estamos haciendo un trabajo impresionante y eso es trabajo de todos, tanto de los que juegan como los que están en el banquillo”, afirmó con rotundidad el defensor de la Roja.

Cubarsí no ocultó la inmensa felicidad que reina en el vestuario nacional tras neutralizar a una de las delanteras más temibles del planeta para plantarse en el partido por el título. “Estamos muy contenidos por todo el trabajo que ha hecho todo el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, tienen jugadores espectaculares, pero nosotros también los tenemos. Somos una familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, nos ha salido un partido espectacular y estamos muy orgullosos con el resultado”.

Pies en el suelo y agradecimiento a los suyos

A pesar de la magnitud de la gesta, el zaguero mantiene la cabeza fría y prefiere saborear el momento junto a sus seres queridos y sus compañeros, sabiendo que aún queda el último y más importante escalón. “Soy bastante tranquilo. Estoy muy contento por dentro, ahora con mi familia y con el equipo en el vestuario lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. El sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas de que llegue el partido”, confesó con serenidad.

Inmediatamente después, el central dedicó el logro a las personas que lo han apoyado desde sus inicios y dejó clara la ambición con la que afrontarán el partido por el título. “Es un sueño cumplido, estoy muy orgulloso tanto para mí como para mi familia. Estamos en una final, es una cosa única y todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre”, continuó para luego sentenciar: “Estamos en una final del mundo y vamos a ir por todas”.

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¿Argentina o Inglaterra? “Que venga el que venga”

Preguntado por el rival que prefiere para la batalla del domingo, que saldrá del duelo entre argentinos e ingleses, Cubarsí se mostró tan pragmático como de costumbre. “Que venga el que venga. Y nosotros, a descansar, estirar piernas, tenemos un viaje largo mañana y ya estudiaremos quien tenga que venir”, concluyó.