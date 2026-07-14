Pedro Porro: “Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón”

España ya está en la gran final del Mundial tras tumbar a Francia (2-0) en una noche mágica donde Pedro Porro se erigió como el gran protagonista. Autor de uno de los goles y nombrado MVP del encuentro, el defensor español no pudo ocultar su emoción al término del choque, aunque la nota de preocupación la puso su estado físico de cara a la cita del domingo.

“Estoy muy feliz por la actitud del equipo, de principio a final. Hoy hemos hecho todo lo que había que hacer. Es un sueño hecho realidad, es algo que ni en mis mejores sueños podía haber pensado esto”, confesó Porro visiblemente emocionado sobre el césped del estadio texano.

El jugador del Tottenham destacó el descomunal esfuerzo colectivo para neutralizar a los vigentes subcampeones del mundo, despojándolos de su mayor virtud. “Francia es una selección muy difícil. Esto es un éxito de todo el equipo, no es nada mía, es de todos. Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón. Hemos sabido contrarrestar sus puntos fuertes”.

Alarma Porro: ¿Llegará a la final del domingo?

La cruz de la moneda llegó en el tramo final del encuentro. El carrilero tuvo que pedir el cambio tras vaciarse por completo sobre el terreno de juego, dejando su lugar a Marcos Llorente en el minuto 84 debido a unos problemas musculares. “Son cosas del partido. No sé ni qué minuto era cuando me han cambiado, no podía más, no podía seguir”, admitió el zaguero, confirmando además que arrastra “una molestia en los isquios”.

Con la mirada ya puesta en el próximo domingo, donde España buscará la gloria eterna ante el ganador del Argentina-Inglaterra, Porro se debate entre la cautela médica y el deseo inquebrantable de no perderse la cita de su vida. “Sí, pero vamos a ver. Ahora mismo te diría que estoy muerto. Pero quedan días y hay tiempo para pensar en la recuperación para estar bien para un partido tan importante”, concluyó con una sonrisa, dibujando el sentir de todo un país que sueña con una nueva estrella.