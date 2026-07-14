Rodri Hernández: “Tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida”

Rodri Hernández, el capitán de la Selección Española, compareció ante los micrófonos de TVE tras sellar el billete para la gran final del Mundial 2026 con un sólido triunfo ante Francia (0-2). El centrocampista madrileño alternó el orgullo por la gesta con la preocupación por el castigo físico que está sufriendo Lamine Yamal sobre el césped.

“Muy contento, muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país, lo que representa esto para nosotros. Tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos seguramente el partido más importante de nuestra vida. Descansar y un grandísimo partido”, expresó con la mente ya puesta en la gran cita del domingo ante Argentina o Inglaterra.

La clave: Anular el físico de Francia

El capitán analizó el tremendo desgaste táctico del equipo para adueñarse del centro del campo y neutralizar el poderoso despliegue de los galos. “Ha sido un partido tremendamente exigente, donde necesitamos de todos, de la ayuda tanto Fabián como Dani Olmo han estado sensacionales ayudándome en el mediocampo contra un equipo muy físico. Ha sido un partido muy completo de todos”.

Además, Rodri insistió en que la clave estuvo en imponer el ritmo español desde el pitido inicial: “Era llevar el equipo y el partido a nuestro terreno. El equipo ha estado excepcional, anulando completamente a sus jugadores, la presión tras pérdida ha sido impresionante…”, expuso.

Un toque de atención por Lamine Yamal: “Tienen que pitarlas”

La nota de indignación de la noche llegó al hablar de la dureza con la que los rivales están frenando a Lamine Yamal. El capitán alzó la voz para exigir mayor protección arbitral para el joven extremo, señalando directamente la actuación del trío colegiado de la semifinal. “Lo que es evidente es que llevamos tres partido lidiando con esta situación de cantidad de faltas. Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de 10 o 15 faltas que él chico se va al suelo, le traban y tienen que pitarla, porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. La permisividad ha sido hoy bastante evidente”, denunció con firmeza.

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A pesar de la persecución de los defensores rivales, Rodri no quiso dejar pasar la oportunidad de alabar el sacrificio defensivo de la joven perla de la Roja: “Lamine Yamal ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón ha estado sensacional y nos ha ayudado muchísimo”, concluyó.