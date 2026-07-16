Argentina y España: todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

El planeta entero se detiene para presenciar el partido de los partidos. El choque que corona a uno de los mejores. Tras un mes de intensas batallas en una Copa del Mundo revolucionaria, Argentina y España son las dos únicas selecciones de pie y este domingo 19 de julio (16:00 hora paraguaya) se verán las caras en busca de la máxima gloria del deporte rey.

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Para llegar a este punto, ambos combinados debieron sortear un camino inédito y sumamente exigente: un formato renovado de 48 equipos divididos en 12 grupos, donde los finalistas tuvieron que disputar siete partidos en total (uno más que en Qatar 2022) para acariciar la copa. Desde el pitazo inicial el pasado 11 de junio en la Ciudad de México, el torneo recorrió 16 sedes en Estados Unidos, Canadá y México, pero el capítulo final se escribirá en el imponente MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El gigante que albergará la gran final

El escenario de la consagración no podía ser otro que este coloso de concreto y luces, acostumbrado a los eventos de mayor calibre en el deporte y entretenimiento estadounidense.

Con un aforo imponente para 82.500 espectadores, este recinto multiusos ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, es conocido mundialmente por ser el hogar de los Giants y los Jets de la NFL. Además de albergar a las máximas figuras del fútbol americano, su césped ha vibrado con los multitudinarios conciertos de Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé y Ed Sheeran.

Este templo deportivo también guarda un sabor a revancha para la Albiceleste, ya que fue el escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, donde Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi por penales. Este domingo, el destino le ofrece al capitán argentino una oportunidad de oro para reescribir la historia en el mismo escenario.

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Una Ceremonia de Clausura digna de Hollywood

La FIFA prepara un despliegue sin precedentes en la antesala del partido para despedir el torneo de selecciones más grande de todos los tiempos. El show comenzará antes del pitazo inicial con un desfile de estrellas que promete cautivar a los espectadores.

La gran ceremonia de clausura contará con las actuaciones en vivo de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, junto a invitados de honor de la pantalla grande como Tom Cruise. Para coronar la previa, el fenómeno musical Post Malone encabezará una presentación histórica sobre el campo de juego, dando paso directo al inicio del trascendental partido.

Show de Entretiempo: Al puro estilo Super Bowl

Por si fuera poco, la emoción no se detendrá durante el descanso. En una alianza sin precedentes entre la FIFA y Global Citizen, la gran final del mundo incorporará un megaespectáculo musical a mitad del juego para mantener el ritmo cardíaco de los millones de espectadores en todo el planeta.

Madonna, Shakira y la agrupación coreana BTS protagonizarán este revolucionario show de entretiempo, el cual contará con la prestigiosa dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay. Esta explosiva combinación de pop, ritmo latino y K-pop será transmitida en vivo de forma global, sellando un acontecimiento que promete quedar grabado en la historia del entretenimiento.

Fuente: FIFA