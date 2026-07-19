Mundial de Fútbol
19 de julio de 2026 a la - 19:35

Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El francés Kylian Mbappé reacciona durante el partido por el Tercer Puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida.
El francés Kylian Mbappé reacciona durante el partido por el Tercer Puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida.222421+0000 KEVIN C. COX

El delantero francés, Kylian Mbappé alcanza los 22 goles tras el cierre de Norteamérica 2026, superando a Messi y cerrando un torneo de leyenda.

Por ABC Color

El Mundial de Norteamérica 2026 no solo nos dejó la agónica victoria de España ante Argentina. Los libros de historia del fútbol se tuvieron que reeditar por completo este domingo gracias a un extraterrestre: Kylian Mbappé ya es el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

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El ’10′ de ‘Les Bleus’ pulverizó todos los registros al alcanzar la increíble cifra de 22 goles en apenas 22 partidos disputados desde su debut en Rusia 2018. Un promedio perfecto de un gol por encuentro que lo sitúa en la cima del olimpo del fútbol, superando por la mínima a un Lionel Messi que, a pesar de la derrota en la final, se despide con un registro espectacular de 21 tantos en 33 partidos.

El Olimpo del Gol: Así queda el Top Histórico

El delantero francés dejó atrás el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose (16 goles) desde 2014. El “club de los legendarios” se reestructura con Mbappé a la cabeza:

1. Kylian Mbappé (Francia): 22 goles / 22 partidos (Desde 2018)

2. Lionel Messi (Argentina): 21 goles / 33 partidos (Desde 2006)

3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles / 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (Brasil): 15 goles / 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles / 13 partidos (1970 a 1974)

6. Harry Kane (Inglaterra): 14 goles / 18 partidos (Desde 2018)

7. Just Fontaine (Francia): 13 goles / 6 partidos (1958)

8. Pelé (Brasil): 12 goles / 14 partidos (1958 a 1970)

9. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles / 17 partidos (1990 1998)

10. Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles / 5 partidos (1954)

11. Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 goles / 27 partidos (Desde 2006)

El dato: Con solo 27 años, Mbappé tiene por delante, si las lesiones lo respetan, al menos uno o dos Mundiales más para elevar este récord a cifras que se antojan inalcanzables para cualquier ser humano durante las próximas décadas.

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