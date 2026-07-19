Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El Mundial de Norteamérica 2026 no solo nos dejó la agónica victoria de España ante Argentina. Los libros de historia del fútbol se tuvieron que reeditar por completo este domingo gracias a un extraterrestre: Kylian Mbappé ya es el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Lea más: Kylian Mbappé: “Puedo entender a algunos que piensan que es una tomadura de pelo”

El ’10′ de ‘Les Bleus’ pulverizó todos los registros al alcanzar la increíble cifra de 22 goles en apenas 22 partidos disputados desde su debut en Rusia 2018. Un promedio perfecto de un gol por encuentro que lo sitúa en la cima del olimpo del fútbol, superando por la mínima a un Lionel Messi que, a pesar de la derrota en la final, se despide con un registro espectacular de 21 tantos en 33 partidos.

El Olimpo del Gol: Así queda el Top Histórico

El delantero francés dejó atrás el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose (16 goles) desde 2014. El “club de los legendarios” se reestructura con Mbappé a la cabeza:

1. Kylian Mbappé (Francia): 22 goles / 22 partidos (Desde 2018)

2. Lionel Messi (Argentina): 21 goles / 33 partidos (Desde 2006)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles / 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (Brasil): 15 goles / 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles / 13 partidos (1970 a 1974)

6. Harry Kane (Inglaterra): 14 goles / 18 partidos (Desde 2018)

7. Just Fontaine (Francia): 13 goles / 6 partidos (1958)

8. Pelé (Brasil): 12 goles / 14 partidos (1958 a 1970)

9. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles / 17 partidos (1990 1998)

10. Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles / 5 partidos (1954)

11. Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 goles / 27 partidos (Desde 2006)

El dato: Con solo 27 años, Mbappé tiene por delante, si las lesiones lo respetan, al menos uno o dos Mundiales más para elevar este récord a cifras que se antojan inalcanzables para cualquier ser humano durante las próximas décadas.