Rodri, Unai Simón y Cubarsí arrasan con los premios individuales del Mundial 2026

La conquista de la segunda estrella no fue el único éxito de España en el MetLife Stadium. Tras derrotar a Argentina en una prórroga agónica (1-0), la FIFA confirmó que la supremacía del fútbol español es absoluta. La ‘Roja’ acaparó casi todos los grandes premios individuales del torneo.

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Rodri Hernández, el Rey del Mundo: Balón de Oro

No podía ser otro. El cerebro de la selección española y timonel del Manchester City fue elegido como el mejor jugador (Balón de Oro) del Mundial 2026. Rodri, que ya levantó el Balón de Oro de la revista France Football en 2024, consolida su estatus de leyenda viva del fútbol mundial firmando un torneo perfecto de principio a fin. Él manejó los hilos del campeón.

Unai Simón, un muro histórico: Guante de Oro

El portero del Athletic Club de Bilbao fue designado como el mejor guardameta del campeonato. Y los números lo reflejan: Unai Simón solo encajó un gol en todo el torneo (ante Bélgica en los cuartos de final). Mantener la portería a cero ante potencias como Portugal, Francia y la Argentina de Lionel Messi en la final lo convierte en el cerrojo indiscutible de la Copa del Mundo.

Pau Cubarsí, el futuro ya está aquí: Mejor Jugador Joven

El central de la selección española fue galardonado como el mejor jugador joven del Mundial. A su corta edad, Pau Cubarsí completó un torneo digno de un veterano de mil batallas, asentándose en el eje de la zaga campeona y demostrando que España tiene relevo defensivo para la próxima década.

Mbappé maquilla el Mundial de Francia con la Bota de Oro

El único gran premio que se le escapó a los chicos de Luis de la Fuente fue el de máximo artillero. El francés Kylian Mbappé se corona con la Bota de Oro tras anotar la friolera de 10 goles a lo largo del torneo en Norteamérica. Un consuelo histórico para el delantero de ‘Les Bleus’, que a pesar de no levantar el título colectivo, cierra una participación individual estratosférica en East Rutherford.