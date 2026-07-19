Unai Simón: “Estos guantes no han tenido que trabajar mucho”

El MetLife Stadium fue testigo de la coronación de España, y su portero, Unai Simón, se marchó de Nueva Jersey con el Guante de Oro bajo el brazo. Sin embargo, lejos de colgarse las medallas en solitario, el guardameta del Athletic Club de Bilbao tiró de total honestidad en la zona mixta para resumir lo que fue el torneo a nivel defensivo.

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“Estos guantes solamente tienen el partido de la final. Al final, si pudiesen hablar todos los guantes con los que he competido en este Mundial, creo que al final te podrían decir que no han tenido que trabajar mucho (...). Creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar”, afirmó con rotundidad ante los medios.

En todo caso, el guardameta repartió el mérito entre todo el bloque de Luis de la Fuente y rechazó de plano atribuirse el récord defensivo de haber encajado apenas un tanto en toda la competición.

“No me achaco a mí individualmente, me achaco a todos los compañeros que han hecho posible aquel récord de imbatibilidad, en el que solo hayamos encajado un gol. Estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros”, señaló con gran compañerismo.

La locura que espera en España y el liderazgo del seleccionador

Simón reconoció además que la plantilla todavía se encuentra en una nube y que aún no asimila la verdadera magnitud de haber conquistado la segunda estrella para su país. El portero confesó que “cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho”.

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Al ser cuestionado sobre la figura de su seleccionador, Luis de la Fuente, el golero no escatimó en elogios hacia la gestión humana del técnico riojano durante las largas semanas de concentración en Norteamérica. Simón destacó que “durante 51 días hay que ser un gestor del grupo” y se refirió al entrenador como “líder y ejemplo” absoluto de esta generación.

El miedo de la final y la gloria máxima

Sobre el desarrollo de la gran final ante la Argentina de Messi, el portero admitió que España afrontó un primer tiempo condicionado por el temor a cometer errores ante el cuadro albiceleste. Sin embargo, una vez superados los nervios y amarrado el título en la prórroga, Simón situó este Mundial por encima de cualquier otro logro histórico alcanzado por este grupo de futbolistas.

“Creo que, evidentemente, como ganar un Mundial no hay nada a nivel deportivo. No se puede comparar con la Eurocopa (...) ni con la Nations League (...), ganar un Mundial es único”, sentenció para cerrar una noche que ya es eterna para el fútbol español.