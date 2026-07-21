“Dibu” Martínez abre la puerta del retiro de la selección argentina

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, publicó el arquero del Aston Villa, Emiliano Martínez, en su cuenta personal de Instagram.

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“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado”, añadió.

“Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, concluyó Martínez, de 33 años y campeón del mundo en 2022.

Con once atajadas, el marplatense fue el mejor de la Albiceleste en la final, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.

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El “Dibu” cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los protagonistas del reciente éxito del combinado argentino, con el que ha ganado dos Copa América (2021, 2024) y sobre todo el Mundial 2022.